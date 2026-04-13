Cartel publicitario en el exterior de la boutique de ropa de lujo Louis Vuitton, operada por LVMH Moet Hennessy Louis SE, en el centro de París, Francia, el martes 11 de abril de 2023.
Cartel publicitario en el exterior de la boutique de ropa de lujo Louis Vuitton, operada por LVMH Moet Hennessy Louis SE, en el centro de París, Francia, el martes 11 de abril de 2023.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

La facturación del gigante francés del lujo bajó un 6% interanual durante el primer trimestre del año, hasta 19,121 millones de euros, a causa del impacto de la guerra en Oriente Medio y de las variaciones del tipo de cambio provocadas en parte por el conflicto.

En un comunicado publicado este martes, LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesey) precisó que el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, le restó alrededor de un 1% al crecimiento durante el trimestre.

Al final, en términos comparables las ventas progresaron un 1% entre enero y marzo respecto al mismo periodo del pasado año, pero esa subida quedó más que anulada por un efecto negativo del tipo de cambio del 7%.

LEA TAMBIÉN: Choque fatal de trenes en Machu Picchu desata cruce entre LVMH y Carlyle

En términos orgánicos (descontando el impacto de las variaciones de divisas), el volumen de negocios bajó un 2% en su principal negocio, el de moda y marroquinería, y un 9% en cifras brutas a 9,247 millones de euros.

Moda fue la única de las divisiones de la empresa en la que cayeron los ingresos en términos comparables. Se mantuvieron estancados en perfumes y cosméticos con 2,038 millones de euros; subieron un 4% en la distribución selectiva con 4,048 millones; aumentaron un 5% en vinos y licores con 1,273 millones y un 7% en relojes y joyería con 2,443 millones.

LEA TAMBIÉN: “Forzar alegría” en empleados resultó contraproducente para Tiffany de LVMH

El grupo francés subrayó que “en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Oriente Medio, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año”.

Sus principales mercados en 2025 fueron Estados Unidos (26%), Francia (8%), resto de Europa (18%), Japón (8%) y el resto de Asia (26%).

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.