Al ser consultado por la cadena CBS sobre cómo podrían extraerse las reservas de uranio de Irán, Netanyahu respondió que preferiría un acuerdo. (Foto: AFP).
Al ser consultado por la cadena CBS sobre cómo podrían extraerse las reservas de uranio de Irán, Netanyahu respondió que preferiría un acuerdo. (Foto: AFP).
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Redacción Gestión
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“No ha terminado, porque aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, dijo Netanyahu en un fragmento de una entrevista que se emitirá más tarde el domingo en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS.

“Se entra y se saca”, afirmó el dirigente israelí cuando se le preguntó cómo podría retirarse el uranio. Netanyahu afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantenía una postura similar.

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“No voy a hablar de medios militares, pero el presidente -lo que el presidente Trump me ha dicho- es: ‘Quiero entrar allí’”, agregó.

En una entrevista emitida este domingo -aunque, al parecer, grabada con anterioridad-, Trump declaró que Irán está ya “militarmente derrotado” e insistió en que el uranio podría ser retirado “cuando se quiera”.

“Lo conseguiremos en algún momento, cuando queramos. Lo tendremos bajo vigilancia”, le dijo a la periodista de televisión independiente Sharyl Attkisson. “Lo tenemos muy bien vigilado. Si alguien se acercara al lugar, nos enteraríamos y los haríamos volar por los aires”, advirtió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras se dirige a subir al Marine One antes de partir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 8 de mayo de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras se dirige a subir al Marine One antes de partir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 8 de mayo de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP

Al ser consultado por la cadena CBS sobre cómo podrían extraerse las reservas de uranio de Irán, Netanyahu respondió que preferiría un acuerdo. “Creo que se puede hacer físicamente. Ese no es el problema. Si se llega a un acuerdo, se entra y se retira, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”, aseguró.

Además de la cuestión aún sin resolver de las reservas de uranio, el dirigente israelí señaló que existen otros objetivos bélicos que todavía no se han cumplido.

“Quedan grupos a los que Irán apoya, así como sus misiles balísticos, que siguen queriendo fabricar. Ciertamente, hemos mermado gran parte de esa capacidad, pero todo ello sigue ahí y queda trabajo por hacer”, afirmó.

Con información de AFP

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