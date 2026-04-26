El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
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De acuerdo a un comunicado de su oficina, el mandatario considera necesario intentar primero una negociación extrajudicial en los casos abiertos contra Netanyahu como paso previo a examinar formalmente la solicitud de indulto, con el objetivo de explorar un posible acuerdo entre las partes.

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como caso 1.000, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el caso 2.000, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio ‘Yedioth Ahronoth’, Arnon Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia ‘Israel Hayom’.

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Además, se le juzga por haber incurrido -en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)- en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

En noviembre de 2025, Netanyahu remitió al presidente Herzog, a través de su abogado, una petición de indulto en el juicio en el que afronta tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

El caso ha generado una fuerte polarización política en Israel, con críticas de la oposición, que rechaza un eventual indulto sin admisión de culpabilidad, mientras miembros del Gobierno han cerrado filas en torno al primer ministro y apoyan la necesidad de poner fin al proceso alegando motivos de estabilidad institucional.

Elaborado con información de EFE

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