Fotografía de archivo del sistema de defensa aérea de Israel interceptando proyectiles lanzados en medio de fuego transfronterizo. EFE/ Atef Safadi
Fotografía de archivo del sistema de defensa aérea de Israel interceptando proyectiles lanzados en medio de fuego transfronterizo. EFE/ Atef Safadi
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

Hezbolá, aliado de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la “agresión estadounidense-israelí” contra el país termine, en “defensa del Líbano y su gente y en respuesta a la violación del enemigo del acuerdo de alto el fuego”.

El grupo también afirmó que

LEA TAMBIÉN: Irán cree que las violaciones al plan de paz hacen “irrazonable” un alto el fuego o negociar

En primer lugar, Pakistán, que se ha oficiado como mediador del pacto, anunció que el alto el fuego incluía a todas las partes del conflicto en Medio Oriente, incluido el Líbano.

Sin embargo,

LEA TAMBIÉN: ¿Qué es la isla de Kharg y por qué es vital para la economía de Irán?

El pasado miércoles, Israel lanzó su ofensiva más virulenta contra el Líbano hasta la fecha, con una serie de ataques que mataron a más de 250 personas en una sola jornada, profundizando su operación tanto militar como terrestre que Tel Aviv lleva a cabo desde inicios de marzo.

El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hezbolá se ha desplazado a barrios mixtos de Beirut, la capital, que fue el blanco de la mayoría de bombardeos.

Elaborado con información de EFE.

Un simpatizante de Hezbolá porta una bandera del grupo chií en una fotografía de archivo. EFE/ Wael Hazmeh
Un simpatizante de Hezbolá porta una bandera del grupo chií en una fotografía de archivo. EFE/ Wael Hazmeh

TE PUEDE INTERESAR

EE. UU. impone aranceles de hasta 50 % a manufacturas de cobre peruano, advierte Idexcam
Fuerte baja del petróleo y gas y alza de las bolsas por cese el fuego en Irán
Banco Mundial eleva su proyección de crecimiento para Perú a 2.7% este año: esto lo explica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.