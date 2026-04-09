El grupo libanés chií Hezbulá anunció la haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber “violado” el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

Hezbolá, aliado de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la “agresión estadounidense-israelí” contra el país termine, en “defensa del Líbano y su gente y en respuesta a la violación del enemigo del acuerdo de alto el fuego”.

El grupo también afirmó que se había comprometido con el cese de las hostilidades, mientras que “el enemigo” no lo hizo.

En primer lugar, Pakistán, que se ha oficiado como mediador del pacto, anunció que el alto el fuego incluía a todas las partes del conflicto en Medio Oriente, incluido el Líbano.

Sin embargo, el Gobierno de Israel se pronunció más tarde para especificar que el Líbano no entraba en las conversaciones, al considerarlo un conflicto únicamente bilateral.

El pasado miércoles, Israel lanzó su ofensiva más virulenta contra el Líbano hasta la fecha, con una serie de ataques que mataron a más de 250 personas en una sola jornada, profundizando su operación tanto militar como terrestre que Tel Aviv lleva a cabo desde inicios de marzo.

El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hezbolá se ha desplazado a barrios mixtos de Beirut, la capital, que fue el blanco de la mayoría de bombardeos.

Elaborado con información de EFE.