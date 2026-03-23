El Ejército israelí anunció una nueva “oleada de ataques” dirigida contra infraestructuras del grupo Hezbolá, en el sur del Líbano.

A través de un comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que dio órdenes para destruir de formar inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que presuntamente usa Hezbolá.

“El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hezbolá hacia el sur”, dijo Katz.

El funcionario añadió que Israel ha dado órdenes para acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer una amenaza contra comunidades israelíes.

Estos anuncios se producen después de que el grupo chií libanés Hezbolá afirmara este domingo haber atacado a soldados israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano, según un comunicado de la organización armada recogido por la cadena Al Jazeera.

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Hezbolá, según las mismas fuentes, realizó durante las últimas horas una serie de ataques con drones y cohetes contra posiciones israelíes a lo largo de la frontera.

Los ataques habrían alcanzado objetivos militares israelíes en las localidades de Hanita y Avim, norte de Israel, y en Ras an-Nauoura, en el sur del Líbano.

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En tanto, la policía israelí informó de que un hombre murió después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel.

Elaborado con información de EFE.