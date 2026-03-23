Imagen de archivo de tropas israelíes. EFE/EPA/Atef Safadi
Imagen de archivo de tropas israelíes. EFE/EPA/Atef Safadi
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, en el sur del Líbano.

A través de un comunicado, l, anunciara que dio órdenes para destruir de formar inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que presuntamente usa Hezbolá.

“El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hezbolá hacia el sur”, dijo Katz.

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El funcionario añadió que

Estos anuncios se producen después de que el grupo chií libanés Hezbolá afirmara este domingo haber atacado a soldados israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano, según un comunicado de la organización armada recogido por la cadena Al Jazeera.

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Hezbolá, según las mismas fuentes,

Los ataques habrían alcanzado objetivos militares israelíes en las localidades de Hanita y Avim, norte de Israel, y en Ras an-Nauoura, en el sur del Líbano.

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En tanto, , a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel.

Elaborado con información de EFE.

El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. Foto: EFE/Wael Hamzeh/ Archivo
El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. Foto: EFE/Wael Hamzeh/ Archivo

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