Ciudadanos de Irán caminan junto a una fotografía del líder supremo Mojtaba Jamenei en una calle de Teherán, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Ciudadanos de Irán caminan junto a una fotografía del líder supremo Mojtaba Jamenei en una calle de Teherán, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
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Redacción Gestión
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Durante un discurso en el Monumento de Pakistán en Islamabad, Sharif reveló que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, aunque evitó entrar en detalles sobre el contenido del mismo por razones de seguridad diplomática.

“El mariscal de campo me decía hace un momento que la respuesta de Irán ha sido recibida. No puedo dar más detalles”, afirmó el mandatario ante la cúpula militar y política del país.

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El primer ministro destacó el papel histórico de Islamabad al lograr que Teherán y Washington vuelvan a una mesa de negociación tras más de una década.

“Para establecer la paz en el país hermano islámico de Irán, Pakistán está realizando esfuerzos sinceros. En este sentido, no solo convencimos a las partes para un alto el fuego, sino que desempeñamos un papel clave”, subrayó.

La confirmación de que la respuesta de Irán ya está en manos de Pakistán se produce tras el ataque con un dron contra un buque comercial en aguas de Catar este mismo domingo.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Con información de EFE

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