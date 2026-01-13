“Muchas felicidades al embajador Bernie Navarro, quien fue juramentado hoy en Washington D. C. por el secretario de Estado, Marco Rubio", escribió la Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: difusión / US EMBASSY
“Muchas felicidades al embajador Bernie Navarro, quien fue juramentado hoy en Washington D. C. por el secretario de Estado, Marco Rubio", escribió la Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: difusión / US EMBASSY
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Bernardo “Bernie” Navarro juramentó este martes 13 de enero como nuevo embajador de los Estados Unidos en Perú.

El empresario de origen puertorriqueño “Esperamos darle la bienvenida en Lima para continuar fortaleciendo, bajo su liderazgo, los lazos entre nuestras naciones”, señalaron.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump arremete contra Jerome Powell, una vez más: “Se irá pronto”

Durante la ceremonia, Navarro dio su juramento ante el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington DC.

Bernie Navarro ha encabezado misiones comerciales a Sudamérica y también en Perú. Foto: Alessandro Currarino / El Comercio
Bernie Navarro ha encabezado misiones comerciales a Sudamérica y también en Perú. Foto: Alessandro Currarino / El Comercio

Hoja de vida de Bernie Navarro

Navarro es fundador y director ejecutivo de Benworth Capital —y previamente de firmas como OmniAmerican Bancorp/Bank—, especializadas en financiamiento hipotecario, bienes raíces y proyectos de inversión comunitaria.

Es un reconocido experto en temas como financiamiento inmobiliario, recuperación económica y desarrollo de comunidades de bajos ingresos.

LEA TAMBIÉN: Esto debes hacer si te robaron o perdiste tu pasaporte con la visa de Estados Unidos

Además, Navarro ha encabezado misiones comerciales a Sudamérica, incluyendo una específica en nuestro país para promover inversión y proyectos inmobiliarios.

Su formación se presenta oficialmente como un activo para articular agenda económica, comercial y educativa entre Estados Unidos y el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

La estrategia de Estados Unidos para ahogar las fuentes de divisas de Cuba: Los detalles
Venezuela busca restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos
Estados Unidos “adoptará medidas” si Europa no toma en serio la seguridad de Groenlandia
El plan de Trump en Venezuela divide al Congreso de Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.