Bernardo “Bernie” Navarro juramentó este martes 13 de enero como nuevo embajador de los Estados Unidos en Perú.
El empresario de origen puertorriqueño recibió el saludo de la Embajada de Estados Unidos en Perú, a través de una publicación en X. “Esperamos darle la bienvenida en Lima para continuar fortaleciendo, bajo su liderazgo, los lazos entre nuestras naciones”, señalaron.
LEA TAMBIÉN: Donald Trump arremete contra Jerome Powell, una vez más: “Se irá pronto”
Durante la ceremonia, Navarro dio su juramento ante el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington DC.
Hoja de vida de Bernie Navarro
Navarro es fundador y director ejecutivo de Benworth Capital —y previamente de firmas como OmniAmerican Bancorp/Bank—, especializadas en financiamiento hipotecario, bienes raíces y proyectos de inversión comunitaria.
Es un reconocido experto en temas como financiamiento inmobiliario, recuperación económica y desarrollo de comunidades de bajos ingresos.
LEA TAMBIÉN: Esto debes hacer si te robaron o perdiste tu pasaporte con la visa de Estados Unidos
Además, Navarro ha encabezado misiones comerciales a Sudamérica, incluyendo una específica en nuestro país para promover inversión y proyectos inmobiliarios.
Su formación se presenta oficialmente como un activo para articular agenda económica, comercial y educativa entre Estados Unidos y el Perú.