Según indicó el embajador Bernie Navarro, su gestión está enfocada en que el vínculo entre el Perú y los Estados Unidos sea cada vez más sólido. . Foto: difusión / US EMBASSY
en una visita que busca estrechar la mano entre ambos países. Así lo confirmó el embajador Bernie Navarro.

Según indicó el embajador Navarro, su gestión está enfocada en que el vínculo entre el Perú y los Estados Unidos sea cada vez más sólido, beneficiando así a los ciudadanos de ambos territorios.

L informaron fuentes diplomáticas a América TV.

¿Por qué es importante la visita de Marco Rubio al Perú?

La llegada del secretario de Estado se da en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos. Según señaló el embajador Bernie Navarro, cumplir dos siglos de amistad es un motivo poderoso para organizar este encuentro de alto nivel en nuestro país.

En América Noticias se destacó que esta será una oportunidad para que ambos gobiernos conversen sobre el futuro de su relación estratégica.

La llegada del secretario de Estado se da en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos. Foto: EFE/ Orlando Barría

Según informó el embajador, el propósito de su labor es que esta visita deje resultados concretos que ayuden a fortalecer los lazos que se han construido a lo largo de la historia.

Aunque la agenda detallada se conocerá más adelante, el embajador Bernie Navarro adelantó que el foco estará en mejorar la relación bilateral. Según indicó, la gestión busca que el Perú y los Estados Unidos sigan siendo socios cercanos en el tiempo, enfrentando juntos los desafíos que se presenten.

