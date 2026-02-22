El presidente de la República, José María Balcázar, designó a José Luis Torrico Huerta en el cargo de secretario general del Despacho Presidencial, mediante resolución suprema de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

De esta manera el nuevo presidente decidió partarse de la que sería las propuedta del líder de Perú Libre. El jueves la congresista Kelly Portalatino afirmó que el abogado de Vladimir Cerrón, Lolly Wilder Herrera Lavado, ya ejercía como secretario general del Despacho Presidencial.

“Es. Ya es secretario general de Presidencia” , respondió de manera enfática en Cuentas Claras, de Canal N, al ser consultada sobre la designación. Para la legisladora, se trata de un espacio “legítimo y legal” que le corresponde al partido que impulsó la candidatura.

Portalatino sostuvo que el nombramiento no implica que se trate de un gobierno exclusivo de Perú Libre , aunque reconoció que la agrupación tiene un “espacio ganado” dentro del Ejecutivo.

La Resolución Suprema N.° 026-2026-PCM se publicó este domingo en edición extraordinaria del boletín Normas Legales.

Benito Roberto Villanueva Haro deja el cargo

Además, en una resolución suprema previa, publicada en el mismo boletín, se acepta la renuncia de Benito Roberto Villanueva Haro al mencionado cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambos dispositivos lleva la firma del jefe de Estado, con el refrendo de Ernesto Álvarez Miranda, titular de la PCM.

Villanueva Haro ejercía el cargo desde el pasado 16 de octubre, en que fue nombrado mediante Resolución Suprema 251-2025-PCM.

Foto: Congreso del Perú.

Según su perfil de LinkedIn, Torrico es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En el Estado, se ha desempeñado como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, entre diciembre de 2020 y junio de 2024. Tuvo el mismo cargo entre abril de 2018 y diciembre de 2019.

También fue jefe de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un abogado especialista en derecho administrativo, laboral y previsional.