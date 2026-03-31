El Poder Judicial (PJ) amplió por 20 meses el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

El juez supremo provisional Edhin Campos declaró fundado en parte el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema para prolongar la investigación, solicitada por 24 meses, con el objetivo de culminar adecuadamente los actos de investigación.

En una resolución emitida el 26 de febrero, el magistrado precisó que se encuentra frente a una presunta organización criminal con unos 98 implicados, por lo que se requiere un tiempo adicional prudente para poder realizar diligencias clave.

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Sin embargo, el juez otorgó una prórroga de 20 meses, que consideró proporcional y razonable, dado que el plazo inicial de 36 meses (del 24 de febrero del 2023 al 23 de febrero del 2026) ya venció.

“Ello también genera que el plazo adicional otorgado no sea necesariamente otorgado por los 24 meses que requiere la fiscalía suprema competente, pues la investigación de toda esta presunta organización criminal también recae en fiscalías provinciales, las que también tienen la obligación de realizar las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”, se lee en el documento.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos argumentó que la prórroga no responde a inactividad fiscal, sino a la complejidad del caso y al modo en que se ha desarrollado la investigación, señalando como pendientes el análisis de información de levantamiento de secretos de comunicaciones, bancario y tributario.

Asimismo, el despacho indicó que también se requiere tomar más declaraciones de testigos e imputados y reiterar pedidos de información a entidades públicas y privadas cuando los documentos hayan sido incompletos o necesiten contraste.