Juan Silva, Pedro Castillo y Geiner Alvarado. Todos procesados por una serie de presuntos delitos. (Foto: composición Diario Correo)
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Redacción Gestión
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por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

El juez supremo provisional Edhin Campos declaró fundado en parte

En una resolución emitida el 26 de febrero, el magistrado precisó que se encuentra frente a una presunta organización criminal con unos 98 implicados, por lo que se requiere un tiempo adicional prudente para poder realizar diligencias clave.

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Sin embargo, el juez otorgó una prórroga de 20 meses, que consideró proporcional y razonable, dado que el plazo inicial de 36 meses (del 24 de febrero del 2023 al 23 de febrero del 2026) ya venció.

“Ello también genera que el plazo adicional otorgado no sea necesariamente otorgado por los 24 meses que requiere la fiscalía suprema competente, pues la investigación de toda esta presunta organización criminal también recae en fiscalías provinciales, las que también tienen la obligación de realizar las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”, se lee en el documento.

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, señalando como pendientes el análisis de información de levantamiento de secretos de comunicaciones, bancario y tributario.

Asimismo, el despacho indicó que también se requiere tomar más declaraciones de testigos e imputados y reiterar pedidos de información a entidades públicas y privadas cuando los documentos hayan sido incompletos o necesiten contraste.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

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