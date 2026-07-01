Habrían riesgos que podrían afectar la reactivación y continuidad de la obra de mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), informó la Contraloría General de la República (CGR)

El proyecto valorizado en más de S/ 36 millones y paralizado desde mayo de 2025, debería beneficiar a estudiantes, docentes y personal administrativo de dicha casa superior de estudios.

Mediante el Informe Control Preventivo n.° 8952-2026-CG/GRSM-SCP , orientado a verificar las condiciones necesarias para la reanudación de proyectos de inversión detenidos, se advirtió que la falta de una adecuada infraestructura de drenaje pluvial y de medidas para estabilizar un talud cercano a la subestación eléctrica podría generar procesos de erosión e inestabilidad del terreno. Esta situación pone en riesgo el desarrollo de los trabajos y podría ocasionar nuevos retrasos en la ejecución del proyecto, indicó el organismo.

Además, indicó que se identificó que la entidad no cuenta con presupuesto suficiente para financiar componentes necesarios, como los servicios de supervisión primigenia, la junta de resolución de disputas y la administración del proyecto.

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Asimismo, para culminar la ejecución, la entidad tendría que atender obligaciones con el contratista por S/4.5 millones, mientras que solo dispone de S/4 millones, lo que generaría una brecha financiera que podría afectar la continuidad de la inversión y el avance de la obra.

Se identificó que la entidad no cuenta con presupuesto suficiente para financiar componentes necesarios, como los servicios de supervisión primigenia, la junta de resolución de disputas y la administración del proyecto. Foto: Contraloría.

Del mismo modo, se identificó que el contratista aún no ha presentado el programa de ejecución de obra actualizado de las prestaciones pendientes de ejecución, lo que dificulta determinar con precisión el plazo real requerido para culminar la infraestructura. También se alertó sobre la existencia de un proceso arbitral vigente entre la entidad y el contratista, situación que podría derivar en nuevas medidas cautelares y afectar la continuidad del proyecto.

Los resultados del servicio de control, correspondiente a la evaluación del 26 de mayo al 7 de junio de 2026, fueron comunicados a la Universidad Nacional de San Martín para que adopte las acciones que permitan superar los riesgos identificados y avanzar en la reactivación de esta importante obra para la comunidad universitaria, detalló.