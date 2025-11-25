La energía se sentía desde antes de que empezara la presentación. Casi 600 colaboradores de todas las regiones del país se reencontraron en un solo espacio, celebrando logros, compartiendo historias y, sobre todo, listos para escuchar qué viene para un grupo que lleva años expandiendo su huella en el Perú. Con ese ambiente de entusiasmo, José Antonio Iturriaga, CEO de Grupo EFE, abrió una de las jornadas más importantes del año: ELIGE 2025 – Modo Crecimiento 2.0 con IA.

José Antonio Iturriaga, CEO de Grupo EFE.

Este encuentro es parte de una tradición interna que consolida cultura, alinea estrategias y reafirma un mensaje clave: la compañía sigue apostando por el Perú, por las familias peruanas y por sus casi 5,000 colaboradores. Este año, el énfasis estuvo puesto en la tecnología, la omnicanalidad, los nuevos negocios y una meta que marcará el ritmo del próximo periodo: duplicar la base actual de clientes contactables, que hoy supera los 5 millones.

“Parte de nuestro plan estratégico 2026 es poner a disposición de nuestros clientes y aliados todo el ecosistema del Grupo EFE. Este tipo de espacios son fundamentales para que los líderes, sin importar la región en la que estén, entiendan qué estamos haciendo, por qué tomamos ciertas decisiones y cómo pueden aportar con retroalimentación. Este año hemos tenido muchísima participación de aliados estratégicos y eso confirma que vamos por la línea correcta”, explicó Iturriaga.

El CEO también destacó que el ecosistema 2.0 permitirá atacar tres frentes clave: eficiencia, nuevos clientes y nuevos negocios. “Somos un grupo peruano que sigue apostando por hacer empresa en el país. Tenemos objetivos ambiciosos y los vamos a alcanzar con la tecnología, el talento y una cultura que promueve la innovación diaria”, añadió.

A lo largo de la jornada, se presentaron también las metas comerciales hacia 2026: Tiendas EFE y La Curacao aspiran a alcanzar los 1,250 millones de soles en ventas, mientras que Efectiva, tu financiera proyecta llegar a 1,700 millones en desembolsos; Motocorp, a 200 millones en ventas, y Juntoz, a 80 millones en ventas. Todas estas cifras están acompañadas de un mandato claro: poner al ecosistema completo al servicio de clientes, aliados y proveedores.

ELIGE 2025 dejó un mensaje contundente: la tecnología es importante, pero el verdadero motor del crecimiento sigue siendo la gente. Los colaboradores —que llenaron el auditorio con entusiasmo— no solo celebraron lo logrado, sino que reafirmaron el compromiso de construir un 2026 más innovador, más integrado y con un impacto real en la vida de millones de peruanos.

Reportaje publicitario