El 76% del presupuesto total se enfoca en maduración y transferencia tecnológica y la solución de prioridades nacionales. Foto: Concytec
El 76% del presupuesto total se enfoca en maduración y transferencia tecnológica y la solución de prioridades nacionales. Foto: Concytec
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Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

aprobó el calendario de concursos para el 2027, año en el que se lanzarán 15 convocatorias con un presupuesto total de S/ 52 millones 296,000.

Solo en maduración y transferencia tecnológica y solución de prioridades nacionales, se dispondrá de S/ 39.6 millones, un 76% del presupuesto total.

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A detalle, los montos por rama se distribuyen de la siguiente manera:

Generación de conocimiento: S/ 8.38 millones en tres concursos:

  • Proyectos de Investigación Básica, S/3,800,000
  • Proyectos de Investigación Aplicada a Prioridades, S/4,000,000
  • Proyectos conjuntos de investigación (CABBIO), S/567,000
Las primeras convocatorias se lanzarán desde julio de 2026. Foto: Concytec
Las primeras convocatorias se lanzarán desde julio de 2026. Foto: Concytec

Maduración y transferencia tecnológica: S/ 19.57 millones en 7 concursos

  • Proyectos de Desarrollo Tecnológico — S/ 4,200,000
  • Escalamiento Tecnológico — S/ 7,200,000
  • Articulación con el sector productivo para la transferencia tecnológica — S/ 4,000,000
  • Valorización tecnológica y estrategias de protección — S/ 2,100,000
  • Centros de Transferencia Tecnológica en el Sector Privado — S/ 1,600,000
  • Registro de Patentes PCT – Fase Internacional — S/ 465,000
  • Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2027
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Solución a prioridades nacionales por S/ 20 millones

  • Desafíos para la solución de prioridades nacionales — S/ 20,000,000

Capacidades habilitantes: S/ 4.36 millones para 4 concursos

  • Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas — S/ 3,564,000
  • Investigadores en Empresas Nacionales — S/ 800,000
  • Cursos CABBIO Perú
  • Asistencia a personas para eventos STEM internacionales

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