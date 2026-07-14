El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) aprobó el calendario de concursos para el 2027, año en el que se lanzarán 15 convocatorias con un presupuesto total de S/ 52 millones 296,000.
Estos concursos, cuyo anuncio fue realizado por Prociencia, estarán organizados en cuatro rutas estratégicas. Solo en maduración y transferencia tecnológica y solución de prioridades nacionales, se dispondrá de S/ 39.6 millones, un 76% del presupuesto total.
Concytec precisó que las primeras convocatorias se darán desde julio de este año.
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A detalle, los montos por rama se distribuyen de la siguiente manera:
Generación de conocimiento: S/ 8.38 millones en tres concursos:
- Proyectos de Investigación Básica, S/3,800,000
- Proyectos de Investigación Aplicada a Prioridades, S/4,000,000
- Proyectos conjuntos de investigación (CABBIO), S/567,000
Maduración y transferencia tecnológica: S/ 19.57 millones en 7 concursos
- Proyectos de Desarrollo Tecnológico — S/ 4,200,000
- Escalamiento Tecnológico — S/ 7,200,000
- Articulación con el sector productivo para la transferencia tecnológica — S/ 4,000,000
- Valorización tecnológica y estrategias de protección — S/ 2,100,000
- Centros de Transferencia Tecnológica en el Sector Privado — S/ 1,600,000
- Registro de Patentes PCT – Fase Internacional — S/ 465,000
- Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2027
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Solución a prioridades nacionales por S/ 20 millones
- Desafíos para la solución de prioridades nacionales — S/ 20,000,000
Capacidades habilitantes: S/ 4.36 millones para 4 concursos
- Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas — S/ 3,564,000
- Investigadores en Empresas Nacionales — S/ 800,000
- Cursos CABBIO Perú
- Asistencia a personas para eventos STEM internacionales