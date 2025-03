Tras años de investigación, el Equipo Especial Lava Jato presentó su acusación en el marco del caso Línea 1 del Tren Eléctrico, vinculado a Odebrecht (hoy Novonor).

El fiscal de dicho grupo de trabajo, José Domingo Pérez, solicitó 30 años de prisión efectiva para el exsecretario general del fallecido expresidente Alan García, Luis Nava Guibert, y 21 años de cárcel para el exministro de Transportes, Enrique Cornejo.

El requerimiento fiscal incluye a otros 10 acusados por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado. También comprende a dos empresas que habrían sido instrumentalizadas para el delito de lavado de activos

“Los hechos de colusión agravada están referidos a los tramos 1 (Villa El Salvador-Grau) y 2 (Grau-San Juan de Lurigancho) del Proyecto Tren Eléctrico, en el periodo del 2009 al 2011, bajo el gobierno de Alan García”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Respecto a la comisión del delito de lavado de activos, el Equipo Especial Lava Jato identificó dos hechos en concreto: el primero está vinculado al delito proveniente de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para los codinomes ‘Bandido’ y ‘Chalán’.

Respecto a este último codinome, la Fiscalía informó que más de US$ 1′000,000 fueron entregados a García Pérez.

En respuesta, el exsecretario personal del exmandatario, Ricardo Pinedo, lamentó que Pérez Gómez haya incluido al fallecido líder aprista en su acusación.

“Ante el desastre de la labor de los títeres de (Gustavo) Gorriti: Domingo Pérez y Rafael Vela, no les queda otra que acusar a Alan García de lo que no pudieron probarle en vida y cuando ya no puede defenderse. Cobardes. Demuéstrenlo pues, imbéciles”, dijo en sus redes sociales.

El segundo hecho está referido al delito de lavado de activos a través de una contratación ficticia con la empresa Odebrecht en Perú.

Piden 12 años de prisión para Giovanna Peñaflor

Por otro lado, el Equipo Especial Lava Jato pidió 12 años y 6 meses de pena privativa de libertad para la analista política Giovanna Peñaflor, así como ordenó la suspensión de actividades de su empresa Imasen S.A.C. y una multa, por el delito de lavado de activos.

El fiscal provincial Walter Villanueva formuló el requerimiento de acusación contra Peñaflor e Imasen S.A.C., por el delito de lavado de activos sobre presuntos contratos con dos empresas del grupo Odebrecht, durante el periodo 2013 y 2014.

Esto, en el contexto de las campañas por la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2013) y las elecciones regionales y municipales en la que postuló la exautoridad edil (2014).

Villarán habría favorecido a Imasen S.A.C. con contratos celebrados con la Municipalidad Metropolitana de Lima entre los años 2011 y 2014, periodo en que facturó el monto total de S/ 457,777. De este monto, se evidencia que la empresa de Peñaflor recibió S/ 309,947.

El Equipo Especial Lava Jato ya presentó un total de 24 acusaciones ante el Poder Judicial para el control judicial.