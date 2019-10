Luis Nava Guibert, exministro y exsecretario de Presidencia del segundo gobierno de Alan García, indicó que las investigaciones se encargarán de determinar la certeza de su testimonio sobre las entregas de dinero de parte de Jorge Barata a favor del expresidente aprista, y que él “demostrará” que son ciertas.

“[¿Hay algún modo de probar, hay otro testigo de esas entregas de dinero?] De eso se encargará la justicia y yo lo demostraré”, aseguró en declaraciones a RPP.

Luis Nava reiteró que, en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez el pasado 25 de setiembre, no entró en contradicciones con su hijo, José Nava Mendiola, ya que ambos han señalado cómo recibieron maletas de dinero de parte de Jorge Barata para que las entreguen a sus respectivos destinatarios y a favor de Alan García.

“Si lee mi declaración, yo sí digo que mi hijo me entregó una mochila y que yo la entregué a la persona determinada. Yo le pregunté (a Jorge Barata) y me dijo que había dinero de un negocio. Sabía de un negocio que había hecho con el expresidente (Alan García)”, añadió.

El exsecretario general hizo esta llamada desde el penal Castro Castro, donde permanece recluido y donde ha estado cumpliendo prisión preventiva.

El jueves 17 de octubre, el Poder Judicial decidió cambiar su régimen por un arresto domiciliario a pedido de su abogado defensor por cuestiones de salud y seguridad por haber recibido amenazas dentro del centro penitenciario. El fiscal José Domingo Pérez se adhirió al pedido al considerar que Luis Nava está colaborando con la averiguación de la verdad.

Luis Nava aseguró que él no “manejó” el dinero en efectivo que Jorge Barata entregaba a Alan García, sino que lo entregaba sin verlo, manipularlo o contarlo, algo que recién decidió revelar ahora porque antes nadie lo acusaba de delito alguno.

“Yo no manejaba (el dinero). Nunca vi el dinero, nunca lo conté. Ese dinero (entregado en un maletín) estaba en un maletín con clave. La plata de mi hijo también me lo dieron en una mochila. No pregunté y lo trasladé al destinatario. Tampoco se vio el dinero, ni yo ni mi hijo vimos el dinero”, insistió.

El exministro aseguró que seguirá brindando su testimonio ante la fiscalía. “Yo voy a seguir colaborando con la justicia en todo momento porque yo estoy dando mi manifestación de forma normal [...] Yo afrontaré las consecuencias, tal cual lo señala la ley”, concluyó.

-Problemas de salud-

En la llamada telefónica, Luis Nava aseguró que había sufrido una descompensación esta madrugada dentro del penal Castro Castro, mientras espera que sea trasladado para cumplir su arresto domiciliario dictado el jueves pasado. A esto, le sumó una “descarga eléctrica” que atribuyó a su marcapasos.

“(Me dijeron) que me evacuarán a las 8 p.m. y me vino nuevamente una descarga eléctrica a las 5:30 a.m. y a las 6 a.m. y hasta ahora no me quieren evacuar para que me vea un cardiólogo. O mi marcapasos se ha descalibrado o mi arritmia ha empeorado”, aseguró.