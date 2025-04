Tras varios meses de audiencias e interrogatorios, el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama, Nadine Heredia, por el caso Odebrecht llegó a su fin.

Esta mañana, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional escuchó los alegatos finales del excongresista Santiago Gastañadui y del abogado del Partido Nacionalista. De esta manera, terminaron las defensas de los procesados, por lo que el caso está expedito para la decisión final.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial aplaza hasta el 15 de abril lectura de sentencia contra Humala y Heredia

Precisamente, la presidenta de dicho tribunal de justicia, Nayko Coronado, ratificó que la lectura de sentencia se realizará el próximo martes 15, a partir de las 9:00 a.m.

En sesiones previas, la sala escuchó los alegatos de Humala, Heredia, Ilan Heredia, Eladio Mego, Maribel Vela, Mario Torres, Antonia Alarcón y Carlos Arenas Gómez, quienes rechazaron los cargos en su contra.

La procesada Rocío Calderón Vinatea, amiga de la exprimera dama, renunció a su derecho de autodefensa material.

Rechazan imputación

Durante su participación, Gastañadui negó tener alguna responsabilidad en el supuesto lavado de activos para camuflar aportes de Venezuela a través de las empresas de Martín Belaunde.

LEA TAMBIÉN: Humala insiste en que Fiscalía no tiene pruebas en su contra y no descarta seguir en política

“No hay más que simples declaraciones. No hay pruebas periféricas que demuestren que no tenía recursos, que no soy el verdadero propietario de las acciones de la empresa Todograph”, dijo tras pedir a la sala que sea absuelto

Por su parte, David León, abogado del Partido Nacionalista, insistió en que dicha agrupación política, que en la actualidad no cuenta con inscripción vigente, no tiene ninguna responsabilidad por los hechos investigados.

De acuerdo con la tesis fiscal, Humala y Heredia habrían recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht (hoy Novonor) para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.

Ante esta situación, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía pidió que se le imponga 20 años de cárcel para el exmandatario y 26 años y 6 meses de prisión para su esposa.