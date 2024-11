El juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama, Nadine Heredia, investigados por el delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, entra a su recta final.

Esta mañana, el exmandatario brindó la última parte de su testimonio ante los jueces que integran el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia Penal Especializado, así como respondió las interrogantes del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, y de su abogado, Wilfredo Pedraza.

Sin embargo, el que acaparó todos los flashes fue el empresario Martín Belaunde Lossio, quien reapareció para brindar su testimonio. El también exasesor de Humala ratificó que el exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, entregó US$ 400,000 para la campaña del Partido Nacionalista en las elecciones del 2006.

“Yo cumplía varias funciones, coordinación con prensa extranjera, viajes de campaña, organización de mítines, eventos, conseguir auspicios o apoyos económicos de empresarios, la parte logística, un poco de todo”, indicó al ser consultado por la labor que cumplió en dicha campaña electoral.

En el marco de su sus funciones, indicó que logró establecer contacto con Barata, quien le pidió conocer al entonces candidato Humala.

“En la campaña, en algún momento, Nadine Heredia u Ollanta Humala, o ambos, buscaban apoyo económico porque la campaña venía sin financiamiento, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2005. Personalmente, me pidieron que busque apoyos económicos de empresarios peruanos y eso es lo que hice, aunque la mayoría me rechazaron por la ideología del partido (…) el único apoyo real y firme que conseguí fue a través de la empresa Odebrecht con el señor Jorge Barata. Me reuní con ellos, me reuní con él y con el señor Raymundo Serra, tuvimos una reunión. Les pedí un aporte para el partido, me pidieron conocer al candidato”, respondió ante la pregunta del fiscal Juárez.

Tras esto, añadió que Barata, Humala y Heredia se reunieron con él en la casa del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez, en febrero del 2006.

“Se conversó de múltiples temas: intereses de la empresa, intereses del proyecto político, si había coincidencias o no, y se acordó un apoyo. Jorge (Barata) dijo en ese momento que iba a aportar US$ 400,000 a la campaña y la señora Nadine o el señor Ollanta le dijeron ‘ok, coordínalo con Martín’”, agregó el empresario.

Según dijo, a los pocos días recibió una llamada telefónica de Barata, quien le señaló que ya podía recoger el dinero pactado. Una vez recogido el dinero en efectivo, Belaunde Lossio recalcó que se lo entregó directamente a Heredia.

“Fui a las oficinas de (Odebrecht) de Chacarilla del Estanque, en el primer piso. Ingresé, pasé al directorio pequeño al costado de la oficina del señor Jorge Barata, me entregaron una bolsa con los US$ 400,000. Luego, regresé, se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto”, sostuvo.

Recogió dinero en embajada de Venezuela

Este no habría sido el único aporte que Belaunde Lossio habría entregado a la exprimera dama. El empresario contó que en ese mismo año también recogió una mochila con dinero de “funcionarios venezolanos” en la embajada de dicho país en Lima. El monto de dinero se lo habría entregado la exfuncionaria del gobierno de Hugo Chávez, Virly Torres.

“También recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Virly Torres. La conocí a través del partido, en algún evento político, me la presentó también el señor (Daniel) Abugattás. Tuvimos mucho contacto, mucha cercanía durante la campaña y después de la campaña, inclusive (…) ella me entregó un dinero para el partido que, evidentemente, venía de funcionarios venezolanos”, indicó tras precisar que dicho dinero estaba en una mochila y que Heredia sabía su procedencia “con certeza”.

En otro momento, el empresario aseguró que creó la empresa Todo Graph a pedido de la exprimera dama y que solo prestó su nombre para constituirla.

“Esta es una empresa que yo creo a pedido de la señora Nadine Heredia. Ella necesitaba justificar los ingresos que tendría luego de la campaña del 2006. No solo justificar, sino generar ingresos porque iba a ser muy difícil reinsertase en el rubro laboral porque fue una campaña muy dura”, remarcó.

Los abogados de Humala y de los otros coacusados pidieron al juzgado que declare nulo todo lo relatado por Belaunde Lossio en el juicio oral debido a que no sabe con exactitud en qué condición se encontraba (testigo, acusado o colaborador eficaz); sin embargo, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia Penal Especializado rechazó la pretensión.

