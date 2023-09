El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió prescindir de las declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht, Luiz Mameri, Fernando Migliaccio da Silva, entre otros exdirectivos de la empresa Odebrecht (hoy Novonor), en el juicio oral seguido contra el expresidente Ollanta Humala por presunto lavado de activos.

En la audiencia de este lunes, dicho colegiado, que adoptó la decisión por unanimidad, fundamentó su resolución en la existencia de un vínculo de los testigos con la empresa brasileña.

Según indicó el Poder Judicial, la resolución se fundamentó en el vínculo existente entre los testigos y la constructora, además del pedido de la justicia brasileña de prescindir de las declaraciones ante una presunta ilicitud en la obtención de las pruebas de los sistemas Drousys y MyWebDay.

Si bien Odebrecht ya no podrá ser interrogado en el juicio oral, la Fiscalía cuenta con las declaraciones que este brindó en Brasil durante el proceso de investigación. Al respecto, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez, aseguró que estos testimonios no serán anulados y podrán ser empleados en el proceso.

“El suelo está parejo, no se van a anular (esas declaraciones) (...) las pruebas son declaraciones, testimonios, que no son documentales ni están conectadas con los sistemas Drousys y MyWebDay, por lo tanto, no se puede pedir la nulidad, más aún teniendo en cuenta que esas declaraciones se hicieron a través de cooperación internacional, por el conducto regular y a través de una autoridad de Brasil, que llevó a cabo esta diligencia; o sea, son válidas”, remarcó.

El fiscal añadió que la decisión emitida por el juez brasileño José Dias Toffoli, quien declaró inválidas de forma cautelar las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y MyWebDay, no es vinculante, por lo que adelantó que en el juicio oral se tendrá que discutir la legitimidad de las pruebas encontradas en esos servidores.

LEA TAMBIÉN: Advierten que caso de Humala podría caerse tras anulación de pruebas por justicia brasileña

“Falsamente el juez Toffoli ha dicho que toda esa documentación que ha ingresado acá a Perú es consecuencia de un proceso de delación premiada entre Odebrecht y Brasil. Nosotros no nos hemos colgado de ese acuerdo de colaboración, nosotros llevamos un acuerdo independiente del que se realizó en Brasil por hechos cometidos en Perú y con leyes peruanas”, señaló tras precisar que, para la Fiscalía, la prueba que se ha recibido en el proceso penal es válida y su legitimidad tendrá que discutirse en la etapa que corresponde.

Al ser consultado por cuál sería el afán de la defensa de Humala en impedir que Odebrecht declare en el juicio oral, Juárez advirtió que “simplemente están haciendo una obstrucción para evitar de que se llegue a la verdad”.

¿Jorge Barata declarará mañana en el juicio oral?

En el caso de la declaración testimonial del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, el Poder Judicial señaló que su situación se definirá mañana, durante la audiencia del juicio oral.

LEA TAMBIÉN: Amplían por 18 meses investigación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Respecto a Barata, el fiscal dijo que, hasta donde tenemos entendido, el investigado se conectará mañana de manera digital para participar en la audiencia.

“Los abogados de la empresa Odebrecht nos comunicaron el viernes que el señor (Jorge) Barata se iba a conectar”, apuntó.

En caso eso no ocurriera, recordó que el empresario brasileño firmó un acuerdo de colaboración eficaz con Perú, por lo que debería presentarse.

“Mañana veremos si es que va a declarar o no y tendrá que justificar el motivo en caso no quiera hacerlo, considerando de que él tiene una situación bastante particular. Barata ha sido colaborador eficaz en el acuerdo llevado entre Perú y Odebrecht, por lo tanto, una de sus obligaciones es presentarse ante las autoridades correspondientes cuando sean citados”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial reprograma para setiembre interrogatorio de Odebrecht en juicio de Humala

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.