Vladimir Putin. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

El Kremlin negó este miércoles que hubiera rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron anoche el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff.

», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que Rusia está dispuesta a reunirse con representantes de EE.UU. «las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico».

LEA TAMBIÉN: Negociaciones entre Putin y Trump durarán al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin

El portavoz del Kremlin respondió así a una pregunta sobre otras posibles reuniones con Witkoff, quien ha visitado Rusia en seis ocasiones en 2025.

No hay compromiso en las negociaciones por ahora

El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó ayer de que Putin y Witkoff no habían logrado alcanzar un compromiso en sus negociaciones.

«Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir», aseguró a la prensa rusa Ushakov, también presente en la reunión.

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes «no están más lejos, eso seguro» que antes del encuentro.

«La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa (…) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú», destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto a la que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás.

«Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis», apuntó.

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original de Trump con el fin de lograr «un arreglo duradero» y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa.

