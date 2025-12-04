El Parlamento ucraniano ha aprobado un presupuesto público para 2026 que contempla, según los expertos, un déficit público de más del 18% del PIB que debe ser compensado por la inyección de financiación de los organismos internacionales y de la Unión Europea (UE).

Este nuevo presupuesto prevé gastos de 4.8 billones de grivnas (US$ 115,000 millones al cambio actual) e ingresos de 2.9 billones (US$ 70,000 millones), según el desglose de los datos oficiales publicado por el Centro para Estrategia Económica de Kiev.

Un 60% destinado a seguridad y defensa

Según detalles del presupuesto publicados por el Ministerio de Finanzas, un 60% de los gastos previstos en el presupuesto se destinarán a seguridad y defensa. La cantidad dedicada a esta partida supone más de un 27% del PIB.

Ucrania modificó el año pasado varias veces su presupuesto para incrementar el gasto en defensa y cubrir así las nuevas necesidades de sus fuerzas armadas.

Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años, Kiev depende por completo de la ayuda internacional para mantener a flote sus finanzas y espera la aprobación por parte de la UE de un nuevo plan de financiación que garantice su supervivencia económica durante los próximos dos años.

La ayuda europea

Según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el mes pasado ofreció a Kiev acceso a más de US$ 8,000 millones en los próximos cuatro años, Ucrania necesitará en 2026 y 2027 cerca de 136,000 millones de euros en ayuda exterior para poder seguir pagando sueldos públicos, pensiones y prestaciones sociales al tiempo que continúa financiando su esfuerzo de guerra.

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles a los Estados miembros dos opciones para aportar a Kiev dos tercios de esa cantidad (unos 90,000 millones de euros): un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.