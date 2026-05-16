El mayor dinamismo de la firma en el país se encuentra en las operaciones M&A (fusiones y adquisiciones). (Foto: Cortesía)
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Paolo Rojas
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Tras siete años de abrir operaciones en Perú, el estudio de abogados Cuatrecasas contó sobre su estrategia para seguir creciendo en el país , considerándolo un mercado estratégico junto con México, Colombia y Chile. La afirma apuesta por seguir impulsando su negocio de fusiones y adquisiciones, el cual es de los que les da mayores réditos.

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