Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas, refirió que, en el 2019, apenas eran cuatro personas y ahora ya cuentan con más de 80 profesionales, de los cuales alrededor de 50 son abogados. Para este año, esperan ampliar su planilla y terminar con más de 100 profesionales.

“Estamos muy contentos de cómo ha progresado la firma. En los últimos tres años, hemos crecido en torno al 40% por año. Para este 2026, probablemente vamos a estar creciendo alrededor del 30% (en cuánto a facturación)”, indicó.

Fusiones y adquisiciones lideran el negocio

Respecto a sus líneas de negocio, el ejecutivo comentó que cubren todas las áreas del derecho de los negocios como financiero, regulatorio, tributario, minero, energía, laboral, entre otros. No obstante, el mayor dinamismo de la firma en el país se encuentra en las operaciones M&A (fusiones y adquisiciones).

“Las operaciones de M&A representan aproximadamente el 25% de la facturación, litigios y arbitrajes tienen el 20% y el porcentaje restante se divide en entre las demás áreas que tenemos”, anotó Trelles.

Cabe mencionar que, a nivel global, la compañía participa activamente en el mercado de fusiones y adquisiciones y esto lo han replicado también en Perú.

Trelles subrayó que la firma cerró el año pasado con 23 operaciones de M&A y si durante la segunda vuelta electoral gana un candidato pro inversiones, esperan crecer un 10% en este negocio.

Estrategia comercial

El ejecutivo indicó que la compañía trabaja bajo el modelo “One Firm” (una sola firma), esto significa que opera como una única firma a nivel global. Los socios en las distintas jurisdicciones, incluyendo Perú, son socios de la matriz en España, por lo que cuentan con estrategia comercial unificada, evitando la competencia entre países.

En esa línea, se forman equipos multidisciplinarios de diferentes países, de ser necesario, para atender a clientes con operaciones en múltiples jurisdicciones.

“Por ejemplo, si hay un cliente que tiene operaciones en Perú y va a hacer un M&A; se arma un equipo multidisciplinario con un socio de Chile que va a liderar la transacción y con asociados de Colombia y Perú que apoyen. De esta manera, se busca siempre asignar al mejor equipo con el talento y la experiencia más adecuados para cada caso”, explicó Trelles.

Otro punto es que al tener oficinas propias y de buen tamaño en México, Perú, Colombia y Chile, la firma puede ofrecer a sus clientes un servicio integral con una única propuesta de honorarios y un solo esquema de facturación, contó su socio director.

Cartera de clientes

Oscar Trelles comentó que las operaciones en Chile, Colombia, México y Perú aportan con el 22.2% (US$ 116.8 millones) de la facturación global de la compañía.

En ese marco, refirió que el mayor dinamismo se da en el sector minero, es decir, que un importante número de clientes están vinculados a esta actividad, tanto de empresas mineras como aquellas que brindan servicio a las mineras.

“Se trata de un rubro que da muchísimo trabajo y no opera solamente en Perú, sino también tienen varias operaciones en Chile y en menor medida, en Colombia y México”, añadió.

Otro sector bastante relevante a nivel de clientes es el de energía, ya que la firma atiende a muchas empresas internacionales, principalmente europeas y americanas, pero también locales.

Luego, están rubros como salud y agro, en dónde la compañía trabaja con algunas de las principales firmas de cada actividad.

Datos

Durante el 2025, la firma alcanzó una facturación global de US$ 525.3 millones . De este porcentaje, Latinoamérica tiene una participación del 22.2% (US$ 116.8 millones).

. De este porcentaje, Latinoamérica tiene una participación del El año pasado, la empresa invirtió más de US$ 5 millones en su Departamento de Conocimiento e Innovación (ACI) y este año esperan superar esa cifra.