La prioridad por el orden desplaza otras demandas como la desigualdad. Aun así, la dispersión del voto podría favorecer a candidaturas con menor intención inicial. Foto: difusión
La prioridad por el orden desplaza otras demandas como la desigualdad. Aun así, la dispersión del voto podría favorecer a candidaturas con menor intención inicial. Foto: difusión
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Fernando Cuadros Concha
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, el comportamiento del electorado peruano avizora un cambio estructural: más ideologizado hacia la derecha, de acuerdo con el politólogo Carlos Meléndez.

Aunque parezca un esquema pasado de moda, Según el análisis de 50+1, el 75% de los electores se ubica entre ambos bandos, pero la balanza se inclina en 6.3% hacia la derecha. “Nunca habíamos tenido un nivel tan alto”, dijo en el , organizado por El Comercio y América Multimedia.

Según el análisis, , lo que abre la posibilidad de que los principales contendores provengan de ese mismo espectro en estas elecciones.

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Además, para Meléndez, a diferencia de segundas vueltas recientes, “se reconfiguran las probabilidades de que haya un desempate entre rivales más cercanos ideológicamente”, en vez de un enfrentamiento entre derecha e izquierda.

El foro “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta” se realizó este miércoles 8 de abril en la sede de América TV de Santa Beatriz. Andrés Meléndez en diálogo con Omar Mariluz. Foto: María Fernanda Abanto / Gestión
El foro “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta” se realizó este miércoles 8 de abril en la sede de América TV de Santa Beatriz. Andrés Meléndez en diálogo con Omar Mariluz. Foto: María Fernanda Abanto / Gestión

¿Por qué el giro ideológico hacia la derecha?

Meléndez precisa que la preferencia por la derecha del electorado se da por el aumento de la inseguridad ciudadana, debido a que “la prioridad ahora es sobrevivir” por encima de “la desigualdad o el cambio constitucional”.

“La gente puede cambiar de candidato, pero normalmente no cambia de campo ideológico”, refiere.

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En esa línea, resalta que ha crecido la demanda por orden, autoridad y respuestas inmediatas, valores típicamente asociados a posiciones de derecha.

Consecuencias de la inestabilidad política y electoral

No obstante, advierte que, pese a la claridad ideológica, el panorama sigue siendo volátil debido a la fragmentación del voto —“especialmente en la derecha”— que

A ello se le suma que el 30% del electorado no está dentro del eje izquierda-derecha, lo que abre espacio a partidos políticos que escapan de la lógica tradicional y que “pueden conectar con votantes desencantados”.

Sin mayoría parlamentaria

Meléndez sostiene que , a diferencia del decenio 2001-2011, donde “había ciertos equilibrios”.

“En la última década, el Ejecutivo ha gobernado sistemáticamente en minoría, lo que ha derivado en confrontaciones constantes, vacancias y alta inestabilidad”, esgrime para Gestión.

Advierte que en una sociedad altamente informal, las reglas tienden a ser eludidas o reinterpretadas. “La ingeniería constitucional no puede ignorar la sociología política”, soslaya.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

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