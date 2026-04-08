Este miércoles 8 de abril se desarrolló el segundo foro electoral “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”, realizado por El Comercio y América Multimedia en la casa televisiva de Santa Beatriz.

En el encuentro participaron los politólogos Andrés Malamud y Carlos Meléndez, quienes analizaron cómo es percibida la sobreoferta electoral por los ciudadanos, en un espacio para aportar un mayor entendimiento del contexto previo a un día decisivo para el futuro del Perú.

Para Malamud, el péndulo político del Perú y de América Latina no va entre partidos de izquierda y derecha, sino que se trata de liderazgos fugaces que toman ventaja de la fragmentación y el desencanto para llegar al poder.

"Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta", realizado por El Comercio y América Multimedia. Andrés Malamud en diálogo con Mario Ghibellini. Foto: Hugo Pérez / El Comercio

En tanto, Meléndez resaltó que Perú enfrenta un escenario de hiperfragmentación con más de 30 fuerzas políticas buscando llegar a Palacio de Gobierno y al Congreso bicameral, lo cual dificultará la gobernabilidad del Poder Ejecutivo.

No se pierda mañana en nuestra edición digital e impresa el análisis que realizan Andrés Malamud y Carlos Meléndez a días del 12 de abril.