Casa editorial de El Comercio realizará encuentro a pocos días de las elecciones generales. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Este miércoles 8 de abril se realizará el segundo foro electoral organizado por el Grupo El Comercio, en el cual se abordarán diversas aristas de cara a la jornada democrática de este domingo 12 de abril.

El simposio electoral “A cuatro días de la primera vuelta” constará de cuatro partes, las cuales se dividen de la siguiente manera:

Presentación, a cargo de la periodista Rosana Cueva y de Luis Miró Quesada, presidente del Directorio de GEC.

Conversatorio: Análisis de la recta final de la primera vuelta, en la cual se sumarán como moderadora Ariana Lira y como experto, el politólogo Carlos Meléndez, profesor de la Universidad de Lisboa y fundador de 50+1.

Finalmente, se llevará a cabo una entrevista al politólogo argentino Andrés Malamud, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, a fin de recoger su lectura sobre la coyuntura nacional y su resonancia en el ámbito internacional.

Este foro del Grupo El Comercio será transmitido también por las plataformas online de El Comercio, Gestión y otros diarios del grupo, así como en los canales de televisión América y Canal N.

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