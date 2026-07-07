Desde cafés cubanos hasta los mercados de pulgas de Tampa y las oficinas de bienes raíces en Miami, en Florida las conversaciones sobre dinero, inversiones y tradiciones culturales se colaron en redes y en grupos de WhatsApp tras la firma de la HB 999 por el gobernador Ron DeSantis. Han circulado versiones que van desde que “el estado quitó el dólar” hasta consejos para pagar la renta con monedas de oro. Pero, al revisar el texto oficial, la historia es más técnica que alarmante: la ley establece, desde el 1 de julio de 2026, un marco legal concreto para reconocer ciertas monedas de oro y plata como medio de pago en acuerdos concertados. Para comprender su real alcance conviene repasar los requisitos, las exclusiones y las obligaciones que la norma impone a bancos, custodios y entidades públicas que opten por participar.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 999?

La HB 999 incorpora una nueva sección en la legislación de Florida que reconoce como medio de pago legal determinadas monedas de oro y plata para saldar deudas originadas desde el 1 de julio de 2026. Este reconocimiento es condicional: solo aplica a metales preciosos que cumplan requisitos de pureza, identificación y forma de presentación establecidos por la propia ley. La norma deja explícito que no altera el estatus del dólar estadounidense como moneda de curso legal ni restringe el uso de billetes de la Reserva Federal.

NO CUALQUIER MONEDA DE ORO O PLATA CALIFICA

La HB 999 define con precisión qué puede considerarse medio de pago.

Requisito Lo que establece la HB 999 Oro Pureza mínima del 99.5% Plata Pureza mínima del 99.9% Presentación Lingotes, barras, rondas o monedas bullion Identificación Deben indicar peso y nivel de pureza Exclusiones Joyas, marcos, objetos utilitarios o artículos de colección

Las piezas pueden llevar el nombre o símbolo del refinador o de la casa de moneda que las produjo, pero no pueden incluir marcas que induzcan a creer que fueron emitidas por un gobierno cuando no lo sean. Si no cumplen los requisitos, la moneda no será reconocida como medio de pago bajo esta ley.

Esta ley aprobada en 2025 fija algunos detalles relacionados con las monedas de oro y los pagos (Foto: Magnific)

¿SERÁ OBLIGATORIO ACEPTAR PAGOS EN ORO O PLATA?

No. Ese es probablemente el punto clave para consumidores y negocios en Florida: la HB 999 establece que ninguna persona, empresa, banco o entidad gubernamental está obligada a ofrecer o aceptar monedas de oro o plata, salvo que haya un acuerdo entre las partes mediante contrato. Quien decida no aceptarlas no enfrentará sanciones legales por esa decisión.

¿QUÉ PODRÁN HACER LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO?

La ley autoriza a las entidades estatales y locales de Florida a aceptar monedas de oro y plata para el pago de impuestos, tarifas, cargos u otras obligaciones, pero solo si optan por participar en este sistema. Es importante destacar:

Las operaciones entre el contribuyente (o pagador) y la entidad pública deberán realizarse mediante transferencias electrónicas; no se permitirá la entrega física de monedas o lingotes en oficinas.

Si una entidad pública decide implementar el mecanismo, deberá contratar custodios autorizados y cumplir con requisitos administrativos, de seguridad y auditoría.

¿LA HB 999 CAMBIA LOS IMPUESTOS?

La ley introduce una exención en el impuesto estatal sobre las ventas: las monedas de oro y plata que cumplan la definición legal quedan exentas del sales tax de Florida. La carga de probar que una moneda reúne los requisitos para la exención recae en quien la reclame.

NUEVAS REGLAS PARA BANCOS, CUSTODIOS Y EMPRESAS

Gran parte del texto regula a instituciones financieras, transmisores de dinero y custodios que quieran operar con monedas de oro y plata. Entre las principales obligaciones están:

Mantener cuentas separadas para oro y plata.

Contratar seguros privados que cubran el 100% del valor de los metales.

Almacenar físicamente los activos en instalaciones seguras ubicadas en Florida.

Sometimiento a auditorías periódicas.

Implementación de medidas de ciberseguridad y controles tecnológicos.

Informar de forma clara a clientes sobre tarifas, riesgos y posibles implicaciones fiscales (por ejemplo, ganancias de capital sujetas a impuestos federales).

LO QUE REALMENTE SIGNIFICA ESTA LEY

La HB 999 no significa el fin del dólar ni una imposición para la economía cotidiana. Es, más bien, una puerta legal para que agentes económicos que lo deseen —inversionistas, custodios, bancos y entidades públicas— puedan usar determinadas monedas de oro y plata como medio de pago bajo un marco regulado. La norma enfatiza la voluntariedad y diseña salvaguardas (seguros, auditorías, requisitos de almacenamiento) para reducir riesgos y evitar fraudes. Además, introduce una ventaja fiscal limitada a las piezas que cumplan la definición legal.