Si estás evaluando iniciar el trámite de ciudadanía, hay una novedad que podría hacerte dudar, y no por falta de motivación, sino por el costo que tendrías que asumir. En días recientes, la administración del presidente Donald Trump presentó una iniciativa para aumentar el precio del proceso de naturalización, lo que suma una nueva preocupación para inmigrantes que ya lidian con tarifas altas y demoras prolongadas. La medida afectaría de forma directa a quienes planean enviar su solicitud en el corto plazo, porque el procedimiento se volvería aún menos accesible para muchas familias de bajos ingresos que deben decidir entre cubrir sus necesidades básicas o destinar ese dinero a la ciudadanía. Aunque por ahora solo es una propuesta y no una regla en vigor, a continuación te explicamos en qué consiste.

Naturalizarse sería mucho más caro: el plan de Trump para subir el costo de la ciudadanía (Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)

¿CUÁL ES EL CAMBIO QUE PLANTEA TRUMP PARA TRAMITAR LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

El cambio propuesto por el gobierno de Trump es un aumento fuerte en la tarifa para solicitar la ciudadanía y la eliminación de descuentos para personas de bajos ingresos. Según el proyecto presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la tarifa del formulario de naturalización (N‑400) subiría en 570 dólares: pasaría de 760 a 1,330 dólares para solicitudes en papel y de 710 a 1,280 dólares para solicitudes electrónicas .

Pero esa no es la única propuesta, también están:

Aumentar en unos 645 dólares la tasa para quienes pidan reconsiderar una denegación de ciudadanía.

Eliminar la mayoría de las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para inmigrantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400% del umbral federal de pobreza.

En resumen, el cambio implica que obtener la ciudadanía sería bastante más caro y que, salvo pocas excepciones (como ciertos casos militares), los solicitantes tendrían que pagar el costo completo del trámite sin ayudas ni descuentos.

Ante este escenario, organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten que más personas podrían postergar o renunciar a iniciar el proceso, pese a que ya cumplen los requisitos legales para naturalizarse.

¿ENTRARÁN EN VIGOR DE INMEDIATO?

Los cambios no entrarán en vigor de inmediato, pues habrá una fase de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva.

“Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios”, se lee en la propuesta.