Una reciente disposición de la administración de Donald Trump llevará a que un número considerable de inmigrantes deba dejar territorio estadounidense en los próximos meses. Se trata de una reforma en la normativa de inmigración que modifica el mecanismo mediante el cual ciertos extranjeros pueden obtener la residencia permanente: a partir de ahora, quienes pretendan acceder a la green card ya no tendrán la posibilidad de culminar el trámite dentro del país, sino que deberán realizarlo a través de un proceso consular en su nación de origen. En términos prácticos, esto significa que muchos solicitantes se verán forzados a salir de EE. UU., acudir a una embajada o consulado y permanecer allí a la espera de la decisión sobre su expediente, asumiendo la incertidumbre sobre los plazos y sobre su eventual regreso. ¿Quiénes quedan alcanzados por esta medida del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)? A continuación, abordamos esta y otras cuestiones relevantes.

BUSCAN EVITAR “VACÍOS LEGALES”

USCIS anunció una nueva guía interna en la que recuerda que, según la ley de inmigración y decisiones de los tribunales vigentes desde hace años, los extranjeros que buscan la residencia mediante ajuste de estatus, en muchos casos, deben hacer el trámite desde el extranjero, a través de un consulado del Departamento de Estado. Además, instruye a los oficiales de inmigración a revisar cada caso por separado y tomar en cuenta toda la información disponible antes de decidir si una persona realmente merece este tipo de ayuda excepcional.

“Volvemos a la intención original de la ley de asegurar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación. A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card), debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias. Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione según lo previsto por la ley en lugar de fomentar lagunas legales. Cuando los extranjeros presentan la solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y remover a quienes deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras denegárseles la residencia”, dijo el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

Abogados de inmigración alertan que el trámite consular puede tomar varios meses y dejar a los solicitantes frente a largos periodos de separación familiar y riesgo de castigos de reingreso (Foto: EFE)

LOS INMIGRANTES QUE SERÁN AFECTADOS

Muchos extranjeros ingresan a Estados Unidos con estatus de no inmigrante y por un periodo específico, ya sea para estudiar, trabajar de manera temporal o hacer turismo. No obstante, el sistema migratorio establece que, al terminar ese lapso autorizado, deben regresar a su país de origen.

“Los no inmigrantes como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de turista vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica. Nuestro sistema está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita. Su estadía no debe funcionar como el primer paso del proceso para obtener una tarjeta de residente permanente”, precisa en su comunica USCIS.

Por tanto, con esta nueva política se ven afectados, de manera general, los extranjeros que ya están dentro de EE.UU. pero que no cumplen los requisitos para hacer “ajuste de estatus”, se les obliga a hacer el trámite desde fuera del país. Suele tratarse de personas que:

Entraron sin visa o sin haber sido formalmente admitidas en un puerto de entrada.

Se quedaron fuera de estatus por tiempo prolongado (por ejemplo, se venció su visa) y no están en una categoría que permita perdonar esa situación dentro del país.

Dependen de que su residencia se tramite mediante una visa de inmigrante procesada en un consulado, y ya no pueden completar ese camino desde territorio estadounidense.

Es decir, son migrantes que tienen una base para pedir la residencia (por familia, empleo u otras vías), pero por su historial de entrada o permanencia en EE.UU. se ven forzados a salir y continuar el procedimiento en el exterior, con el riesgo de quedar sujetos a castigos de reingreso o largos periodos de espera.

La medida apunta a no inmigrantes que llegaron con visas temporales o sin admisión formal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

EL TIEMPO QUE SUELEN DURAR LOS PROCESOS DESDE EL CONSULADO

En la mayoría de casos, los procesos consulares para obtener la residencia suelen tardar de varios meses a alrededor de un año, aunque el plazo exacto varía mucho según la categoría y el consulado.

Entre los rangos de tiempo habituales, algunos despachos estiman que, desde que el caso entra a la fase consular: Centro Nacional de Visas (NVC) + embajada), el trámite puede tomar entre 4 y 12 meses para familiares inmediatos, dependiendo de la carga de trabajo y de que el expediente esté completo.

El preprocesamiento en el NVC (tasas, documentos, revisión) puede llevar desde unas semanas hasta varios meses, y luego la programación de la entrevista suma otros 1 a 3 meses más, según la embajada.

¿Qué factores retrasan o aceleran el procedimiento?

La carga de trabajo del USCIS, del NVC y del consulado, así como la disponibilidad de citas, influye directamente en el tiempo total.

Si el caso entra en “procesamiento administrativo” después de la entrevista, muchos expedientes se resuelven dentro de unos 60 días adicionales, pero puede alargarse dependiendo de las verificaciones que se deban hacer, publica Travel.State.Gov.

¿Qué debe tener en cuenta el solicitante?

Es clave responder rápido a cualquier requerimiento de documentos y mantener al día la comunicación con el NVC o el consulado para no sumar demoras evitables.

Conviene asumir que, desde que la parte consular arranca de verdad (caso en NVC) hasta tener la visa de inmigrante aprobada, el escenario realista es de varios meses y, en categorías con más demanda o consulados saturados, incluso más de un año.

¿HAY EXCEPCIONES PARA EVITAR EL TRÁMITE DESDE EL EXTRANJERO?

Sí existen excepciones muy puntuales que permiten a ciertos solicitantes completar el trámite de residencia sin salir del país, por ejemplo, algunos familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses o personas protegidas por programas especiales. Sin embargo, para la mayoría de los casos afectados por la nueva política, el camino será el trámite consular en el extranjero.”

EN RESUMEN

Aunque históricamente la Sección 245(a) ha permitido que una persona que entró de forma regular a Estados Unidos (es decir, que fue revisada y admitida por un oficial de inmigración) pueda pasar de un estatus temporal —como estudiante o turista— a residente permanente sin tener que salir del país, siempre que cumpla con todos los requisitos legales; eso cambió con la administración actual que sostiene que esta posibilidad se ha transformado en un incentivo para que muchos permanezcan en territorio estadounidense por tiempo indefinido mientras se resuelven sus solicitudes.

Por tanto, con las nuevas instrucciones, la vía ordinaria exigirá que los solicitantes: