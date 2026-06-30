Esta medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tras detectar una red de empresas de transporte y logística orientada a facilitar presuntas operaciones delictivas relacionadas con el tráfico de combustible. (Foto: Difusión)
Esta medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tras detectar una red de empresas de transporte y logística orientada a facilitar presuntas operaciones delictivas relacionadas con el tráfico de combustible. (Foto: Difusión)
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Agencia EFE
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció este martes que se une a las medidas adoptadas por EE.UU. contra nueve empresas y dos personas por sus presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que decidió bloquear sus cuentas bancarias en el país latinoamericano.

Tras la investigación, las autoridades mexicanas decidieron incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de “proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

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Esta medida también afecta a nueve personas adicionales a las que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó, según añadió la SHCP.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero (…) y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos", concluyó.

Una bandera mexicana se encuentra en el Zocalo en la Ciudad de México. (Foto: Bloomberg)
Una bandera mexicana se encuentra en el Zocalo en la Ciudad de México. (Foto: Bloomberg)

Esta medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tras detectar una red de empresas de transporte y logística orientada a facilitar presuntas operaciones delictivas relacionadas con el tráfico de combustible.

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Según EE.UU, este esquema tenía el objetivo de proporcionar recursos al CJNG, uno de los carteles del narcotráfico más poderosos y letales del mundo y que la Casa Blanca designó como terrorista el año pasado.

El Ejecutivo de la presidenta mexicana

Meses después fue detenido ‘El Jardinero’, supuesto sucesor de El Mencho al frente del cartel, en un contexto de presión de la Casa Blanca hacia México en la lucha contra el narcotráfico.

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