Los legisladores franceses tienen previsto aprobar este martes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que situará a Francia a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Si no hay sorpresas, se espera que el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional (cámara baja) y el Senado (cámara alta), después de que los legisladores se pusieran de acuerdo el lunes sobre qué mecanismo usar para aplicar esta prohibición.

Esto allanaría el camino para que Francia se sume al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales, en medio de las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores.

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“Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea”, se felicitó el lunes en la red social X la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff .

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

La Asamblea Nacional y la Torre Eiffel en París.

La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regreses a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Según el texto, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027 a las cuentas ya existentes.

Le Henanff afirmó antes de la votación que el plazo es realista, “porque ya existen herramientas de verificación de edad” y otras están en desarrollo, y que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

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La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales.