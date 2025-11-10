Ucsur expandirá su oferta académica enfocándose en las ingenierías.
Ucsur expandirá su oferta académica enfocándose en las ingenierías.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Desde el 2020, la Universidad Científica del Sur (Ucsur), del Grupo Educa_D, impulsa la expansión de su infraestructura educativa con la apertura de dos sedes ese año en Los Olivos y Ate, que se sumaron a su conocido campus en Villa El Salvador. Sin embargo, el crecimiento no solo ha sido en locales, sino también en oferta académica, que hoy comprende cerca de 40 carreras y se reforzará con un enfoque en el campo de las ingenierías. Conozca los motivos detrás y los proyectos que siguen en curso.

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué hay detrás de los S/ 380 millones que destinará la Científica del Sur hasta 2027?
Tecsup impulsa educación en “cápsulas” tras ingresar al negocio edtech
¿Adiós a las clases virtuales? Jóvenes pierden interés por esta modalidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.