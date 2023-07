Hoy en el país vemos una gran cantidad de proyectos paralizados. Según el reporte a mayo del 2023 de la Contraloría General de la República hay S/ 23,575 millones en proyectos detenidos, de los cuales S/ 9,385 millones lo están por incumplimiento de contratos y S/ 5,013 debido a discrepancias, controversias y arbitrajes, representando estos dos motivos el 61 % del valor total en obras paralizadas. Estos números reflejan la elevada conflictividad que existe en el modelo, que a su vez son consecuencia de la extendida corrupción, de la enorme precariedad en los expedientes técnicos y de la falta de mecanismos directos, ágiles y técnicos para resolver imprevistos durante la ejecución de los proyectos.

El trazo de la carretera central es un ejemplo de que estamos fallando como país al no valorar la opinión de los que hacen ingeniería. La propuesta de la Regional Lima del Colegio de Ingenieros del Perú es desechada por la Ministra de Transportes y Comunicaciones. El argumento que da el MTC es que esa propuesta no tiene estudios que la sustenten. Yo me pregunto: ¿no es más coherente hacer los estudios, aunque haya que gastar lo que cuesten, que desecharla de plano? El trazo del PMO francés, podría resultar costando $ 2,000 o $ 3,000 Millones más y demorar 3 o 4 años más que la propuesta del CIP que parece coherente, aunque es verdad que esa coherencia nace de un análisis absolutamente preliminar. Pero, creo que la peor decisión sería descartarla sin hacer los estudios que se requieran.

No podemos seguir pensando que no gastar en estudios que representan pequeños porcentajes sobre el costo de un proyecto, es un ahorro; con mayor razón si se trata de proyectos de enorme valor y costo para el país. En este tipo de discusiones, es imprescindible que se tome en cuenta la opinión de los ingenieros. Ellos tienen el desafío de diseñar y ejecutar soluciones técnicas, adaptándose a las limitaciones de recursos económicos y temporales y sin escapar de las exigencias legales, de seguridad y ambientales. Un ingeniero bien formado conceptualmente tiene claro su rol en el diseño, ejecución y perfeccionamiento de un proyecto. Y tiene como objetivo supremo la culminación del mismo, dentro de los parámetros señalados anteriormente.

La corrupción es un cáncer que está carcomiendo los cimientos del país y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para erradicarla si queremos ser una nación viable. Pero además de la corrupción hay prácticas enquistadas que debemos desterrar recurriendo más a la ingeniería como son el mejorar sustancialmente la calidad de los estudios previos y el confiar más en los ingenieros para resolver los problemas sin recurrir a los prolongados y menos especializados arbitrajes. Para ello las Juntas de Resolución de Disputas compuestas por ingenieros representantes de ambas partes y que trabajan desde el inicio de las obras son una buena alternativa. En ese sentido, y con las disculpas del caso hacia los buenos profesionales del derecho, que los hay por miles, se hace urgente “desabogadizar” la ingeniería para devolvérsela a los ingenieros.

El presidente Belaunde decía: “La ingeniería es la Fe de Erratas de la Geografía”. Este mes se celebró el día del ingeniero peruano, efemérides que nos invita a reflexionar sobre el rol y la importancia del profesional de la ingeniería en el Perú y el valor que se le viene dando en la sociedad de hoy. Para ello quiero remontarme a los años de mi niñez cuando mi padre, orgulloso ingeniero civil, me llevaba a conocer las grandes obras de ingeniería hechas en el país, destacando que en todo lo que nos rodea, producido sobre la naturaleza o utilizando sus recursos, está la creatividad de los ingenieros; “el progreso humano le debe mucho a los ingenieros” añadía.