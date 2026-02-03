La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una serie de mejoras operativas en el Metropolitano que se ejecutarán entre marzo y mayo del 2026 con el objetivo de reducir los tiempos de espera de los usuarios, especialmente en las horas punta y en el tramo norte del sistema.

Una de las principales acciones será la habilitación de tres accesos o retornos operacionales en la vía exclusiva del Metropolitano, lo que permitirá un uso más eficiente de la flota de buses.

Estos puntos facilitarán que las unidades que circulan en vacío realicen giros en U y retomen el servicio en menor tiempo, sin necesidad de llegar hasta la estación Plaza de Flores o la Estación Central.

El primer retorno se ubicará a la altura de la estación Angamos y permitirá optimizar el servicio en la Vía Expresa durante las horas de mayor demanda.

Los otros dos se implementarán en el tramo norte: uno en la avenida Manuel Scorza, cerca de la estación Tomás Valle, y otro en el óvalo formado por las avenidas Universitaria y Metropolitana, a la altura de la estación Universidad.

Los retornos de Angamos y Tomás Valle estarán operativos en marzo, mientras que el de la estación Universidad se habilitará en mayo.

Según explicó Erick Reyes, director de Operaciones de la ATU, estas medidas permitirán aprovechar mejor la flota existente, con un impacto similar a incorporar diez buses adicionales al servicio, lo que contribuirá a una reducción significativa de los tiempos de espera.

Puntos de embarque

Además, la ATU implementará nuevos puntos de embarque intermedios y sin techo en las estaciones Angamos y Canaval y Moreyra. Estos tendrán puertas cortas, similares a las de la estación Jirón de la Unión, y estarán ubicados entre los actuales embarques para agilizar el desembarque de pasajeros en horas punta. Se prevé que estas adecuaciones estén listas en abril.

La entidad precisó que las demoras en el servicio no responden únicamente a un aumento de la demanda, sino principalmente a la congestión vehicular que afecta la velocidad de operación del sistema.

Entre los factores identificados están el bloqueo de intersecciones por el transporte regular e informal, así como el robo de rejas de seguridad en el tramo norte, lo que obliga a los buses a reducir la velocidad.

Frente a ello, la ATU viene coordinando con la Policía de Tránsito para realizar aceleramientos en intersecciones críticas del centro de Lima, como Plaza Ramón Castilla y los cruces de España con Alfonso Ugarte y de Emancipación con Tacna. Asimismo, se ha repuesto cerca de un kilómetro de rejas de seguridad.

Con estas acciones, la ATU busca recuperar la velocidad del Metropolitano, reducir las colas y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios en los horarios de mayor demanda.