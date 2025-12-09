El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, expresó su apoyo a la decisión del presidente de la República, José Jerí, de declarar en estado de emergencia a las provincias de Piura y Sullana, además de evaluar su eventual aplicación en Talara, ante el incremento sostenido de delitos y disputas entre organizaciones criminales en la región.

Neyra indicó que la situación en Piura “es crítica”, debido a pugnas entre bandas locales y otros grupos provenientes de Ecuador.

“Hay bastante inversión que hay acá en Piura, y en paralelo, hay algunos problemas por la hegemonía, básicamente entre bandas delincuenciales. Y que están entrando otras, asociándose con algunas bandas que vienen de Ecuador o del sur, de Trujillo específicamente”, señaló en RPP.

El gobernador explicó que su administración ya había impulsado medidas de seguridad, pero que estas resultan insuficientes sin un componente robusto de inteligencia.

“Ya habíamos hecho nuestra parte, (...) pero necesitábamos algo que era importantísimo, que era un equipo multidisciplinario en el que tenía que incluirse un equipo de inteligencia. Sin inteligencia prácticamente podemos hacer todo, pero siempre vamos a ir a ciegas. Necesitamos inteligencia policial”, afirmó.

Para el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, la emergencia solo funcionará si se aplican “acciones reales” y no solo patrullajes. Foto: GORE Piura.

Como se recuerda, Jerí anunció el fin de semana que el Ejecutivo declarará en emergencia a Piura y Sullana con la finalidad de frenar los delitos en las zonas más vulnerables. Neyra pidió que, a diferencia de episodios anteriores, esta vez la medida se traduzca en operativos efectivos.

“Lo importante es que le solicitamos nosotros que ahora se hagan efectivas las cosas. Porque no se trata solamente de patrullar, se trata de acciones concretas” , remarcó. Añadió que las bandas están identificadas y que la Policía requiere actuar “con fuerza”.

El gobernador también pidió que el Gobierno evalúe un enfoque más amplio. En su opinión, los estados de emergencia focalizados empujan temporalmente a las organizaciones criminales hacia otras zonas, sin resolver el problema de fondo.

“Cuando hacemos un estado de emergencia en Piura, Sullana y Talara, inmediatamente los delincuentes migran a otros lugares, mientras termina el estado de emergencia y, luego, regresan (…) La idea es que sea a nivel nacional. Esto es integral”, sostuvo.