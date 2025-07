El proyecto Arena de Lima, que propone la construcción de un recinto techado para grandes eventos en un terreno colindante al Parque de las Leyendas, aún no cuenta con la aprobación de viabilidad por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Así lo precisó Roxana Rocha Gallegos, regidora metropolitana y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la comuna.

“Quiero hacer la precisión. Lo que el Concejo Metropolitano ha aprobado es una idea, que en términos jurídicos se llama ‘opinión de relevancia’. No se ha aprobado ni la viabilidad, ni la ejecución, ni la construcción de proyecto alguno” , indicó Rocha en declaraciones a RPP.

La iniciativa privada, presentada por una empresa de capitales argentinos, plantea construir una arena techada, insonorizada y multifuncional de aproximadamente 20,000 metros cuadrados, destinada a espectáculos culturales, deportivos y de entretenimiento masivo. La propuesta ha generado preocupación entre vecinos y sectores animalistas debido a su cercanía al zoológico y por posibles efectos en el tráfico y la fauna del parque.

Rocha detalló que el proyecto recién ha ingresado a la etapa de formulación, la primera de las cuatro fases que contempla la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), junto con planeamiento, ejecución y transacción. Cada una de estas etapas implica rigurosos estudios técnicos y procedimientos legales. “La ley puede tardar un año y medio o dos años, si es que el proyecto pasara todas las etapas”, sostuvo.

El proyecto Arena propone construirse junto al Parque de las Leyendas, generando debate por su posible impacto en la fauna y el entorno urbano. Foto: Andina.

La funcionaria subrayó que aún se requieren informes que evalúen el impacto ambiental, sonoro y urbanístico del recinto. “Hoy en día es muy prematuro decir si esto va o no va, o congestiona o no congestiona, u ocasiona un ruido molesto. Todavía no se puede decir eso porque no hemos declarado la viabilidad del proyecto”, añadió.

Rocha enfatizó que será responsabilidad del proponente presentar los estudios técnicos que sustenten la conveniencia del proyecto. “Nosotros debemos tener en cuenta todos estos aspectos, porque de alguna manera estamos para preservar la calidad de vida de todos”, afirmó.