A tres meses del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es acusada de recibir presuntos aportes irregulares de Odebrecht (hoy Novonor) y OAS para las campañas del no a la revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014), el Ministerio Público perdió a uno de sus testigos más importantes.

El último domingo, el exgerente municipal y aspirante a colaborador eficaz, José Miguel Castro, fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.

Castro, quien era considerado testigo clave del Equipo Especial Lava Jato, iba a testificar en el juicio oral contra Villarán, cuyo inicio fue programado por el Poder Judicial para el próximo 23 de setiembre.

Es más, la semana pasada acudió al despacho del fiscal José Domingo Pérez para coordinar los últimos detalles de su proceso de colaboración eficaz, que aún no había sido homologada por un juez.

“No nos ha manifestado en aquella oportunidad alguna situación de riesgo, temor o amenaza. Es por eso que el día de ayer (domingo) esta noticia también nos tomó por sorpresa”, mencionó el fiscal.

¿POR QUÉ FUE IMPORTANTE JOSÉ MIGUEL CASTRO Y QUÉ DECLARÓ ANTE LA FISCALÍA?

José Miguel Castro no solo fue uno de los hombres de mayor confianza de Villarán durante su gestión al frente de la Municipalidad de Lima, sino que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido el intermediario de los presuntos aportes ilícitos de las constructoras brasileñas.

De acuerdo con el testimonio que brindó el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, el exfuncionario municipal habría actuado como intermediario para canalizar los millonarios aportes ilícitos destinados a financiar la campaña del no a la revocatoria Es más, en los registros de la constructora brasileña figuraba bajo el codinome “Budián”.

Este mismo esquema se habría utilizado para gestionar los aportes de OAS a la campaña de reelección de Villarán, en el 2014.

La Fiscalía determinó que, a cambio de estos aportes, la gestión de Villarán otorgó inversiones de infraestructura a ambas compañías. Por un lado, Odebrecht inicialmente se hizo con el proyecto de Rutas de Lima, mientras que OAS ejecutó la obra Vía Parque Rímac, hoy rebautizada como Línea Amarilla.

Por estos hechos, en mayo del 2019 el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castro; no obstante, al año siguiente su sanción se modificó a 12 meses de prisión domiciliaria debido a la pandemia del covid-19.

Ante la Fiscalía, el exgerente municipal reveló como se realizaron las operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, así como precisó los montos, fechas y mecánicas de distribución.

Por ejemplo, indicó que la exlegisladora Anel Townsend, quien es amiga de Villarán, recibió US$ 20,000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como bono de éxito al terminar el proceso de no revocatoria.

Otras personalidades mencionadas por Castro fueron las entonces regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, así como el exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. Todos ellos negaron haber recibido dinero de las empresas brasileñas.

El exfuncionario también reveló que la directora de Imasen, Giovanna Peñaflor, recibió entre US$30.000 y US$40.000 de manos de Odebrecht para realizar estudios de opinión y focus group relacionados a la campaña del no a la revocatoria. La analista política, posteriormente, negó la acusación del exgerente municipal.

Finalmente, el nombre de Castro figura en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra. La hipótesis fiscal apunta a que había creada una cuenta a nombre del exgerente de seguridad ciudadana de la MML, Gabriel Prado, con la finalidad recibir dinero de las constructoras.

Susana Villarán afronta un pedido de 29 años de prisión por el caso de aportes de Odebrecht y OAS. (Foto: Poder Judicial)

¿SUS DECLARACIONES PUEDEN SER USADAS EN EL JUICIO ORAL CONTRA VILLARÁN?

Si bien el proceso de colaboración eficaz de Castro no llegó a su fin al no haber sido homologado ante el Poder Judicial, Pérez anunció que pedirá a la sala a cargo del juicio oral contra Villarán dar lectura a las declaraciones que este brindó durante la investigación.

“Desde la Fiscalía vamos a procurar que se admitan las declaraciones que él ha brindado en el desarrollo de la investigación“, remarcó esta mañana.

Al respecto, diversos abogados penalistas tienen posiciones encontradas respecto a si las declaraciones de Castro pueden ser usadas durante el juicio oral contra Villarán.

“Los testigos tienen que declarar en juicio (oral). Si un testigo muere, sus declaraciones dadas en la investigación pueden ser usadas en el juicio. Pero qué sucede cuando las declaraciones fueron dadas en el proceso de colaboración eficaz no cerrado, ¿se puede usar o no? ahí va la reflexión", indicó César Nakasaki a Canal N.

En ese sentido, explicó que, aunque la información dada por Castro esté registrada, no puede ser usada como prueba en el juicio oral contra Villarán si no fue validada dentro del proceso de colaboración eficaz.

“Si no se alcanza un acuerdo e colaboración eficaz, la declaración se tiene como no existente, como si nunca hubiera existido. Entonces, si el colaborador está vivo, él da su consentimiento, pero si el colaborador está muerto, acaba el proceso, ya no hay colaborador que acepte el uso de su declaración y no hay acuerdo que ejecutar”, remarcó, tras precisar que el juez podría valorar el caso, pero subrayó que se trata de un vacío legal que debe resolverse.

En la misma línea, Carlos Caro recordó que con la muerte del exgerente municipal se extinguió la acción penal, por lo que su acuerdo de colaboración eficaz debería archivarse. Respecto a qué pasará con sus declaraciones, dijo que serán calificadas “como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra”.

Sin embargo, dijo que eso no impide que la Fiscalía pueda usar esas declaraciones en el juicio oral “como prueba documental de cargo” contra terceros, entre ellos, Villarán.

José Domingo Pérez informó que buscará que las declaraciones que dio José Miguel Castro antes de su muerte sean admitidas en el juicio oral contra Susana Villarán. (Foto: Poder Judicial)

DECLARACIONES DE CASTRO ”SÍ TIENEN UN VALOR PROBATORIO"

El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que las declaraciones del exfuncionario municipal “sí tienen un valor probatorio”, pese a que la acción penal ya se haya extinguido con su deceso.

Es más, dijo que ahora le corresponde a la Fiscalía “corroborar con otros elementos de prueba” su versión.

“No es que lo declarado por él no tenga valor. Se valorará y lo único que sí va a disminuir probatoriamente es que, estando Castro presente en el juicio, pudo haber ampliado aquello que no se le preguntó en su momento. Ahorita, solamente nos vamos a quedar con lo que él declaró y con lo que se le preguntó, pero sí se tiene que valorar igual”, afirmó a RPP.

“Diferente fuera que solamente tuvieras la declaración y ningún tema de corroboración. Si es así, pues no valdría nada. Pero, nuevamente, sí se presenta como un tema que debe ser valorado en el juicio. No es que como algunos dicen que no vale nada”, añadió el experto.