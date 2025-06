El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, sostuvo que jugarán todas sus cartas para que el municipio pueda obtener “justicia” tras el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (Estados Unidos) que confirmó dos laudos por casi US$ 200 millones en favor de Rutas de Lima.

“Los laudos arbitrales, cuando entré como alcalde, ya estaban perdidos (...) yo como funcionario o como cualquier funcionario tiene que apelar, por ley, hasta última instancia” , mencionó a Panamericana.

El burgomaestre resaltó que no estamos condenados a perder el arbitraje y pagarle a Rutas de Lima, ya que van a demostrar en Estados Unidos que la compra de Brookfield no ha sido de buena fe porque lo hicieron cuando Marcelo Odebrecht ya estaba preso y sentenciado.

Rutas de Lima. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que el contrato firmado en 2013 está vinculado a la gestión de Susana Villarán y sus vínculos con Odebrecht. Foto: Andina

“Todavía esto está a la mitad del partido. Hemos heredado un caso perdido pero estamos en la etapa de contraatacar en Estados Unidos, que es lo que estamos haciendo con nuestros abogados tanto de Perú como de fuera”, apuntó.

Rafael López Aliaga arremetió contra su antecesor, Jorge Muñoz, porque dentro de su estrategia municipal “contrataron a un estudio de abogados de Brookfield, y ¿cómo se va a contratar como abogado municipal al mismo estudio que trabaja para Brookfield?“.

Vale acotar que el alcalde de Lima no tiene planeado asumir los US$ 200 millones para Brookfield ya que “a gente corrupta” no se le paga nada.