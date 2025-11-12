Andrés Iniesta negó las acusaciones y aseguró que se reservan el derecho de imponer acciones pertinentes para defender su honor. Foto: difusión
Andrés Iniesta negó las acusaciones y aseguró que se reservan el derecho de imponer acciones pertinentes para defender su honor. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Andrés Iniesta, exfutbolista del Barcelona y la selección española, junto a su empresa Never Say Never, afrontan una denuncia ante la justicia peruana

La Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro - Lince abrió una investigación preliminar tras la denuncia de Gucho Entertainment y un grupo de inversores peruanos, quienes aseguran haber abonado US$ 600,000 a Never Say Never para organizar eventos deportivos y musicales en nuestro país.

Según las acusaciones, se había acordado un partido amistoso entre Cienciano del Cusco y El Nacional (Ecuador), un cotejo de leyendas entre las selecciones de Perú y España y un festival de k-pop. Asimismo, un cotejo entre Sporting Cristal y Barcelona de Guayaquil.

LEA TAMBIÉN: BlackRock enfrenta una pérdida del 100% en préstamo a Renovo

—denuncian los empresarios locales—, salvo el duelo entre rimenses y ecuatorianos —el cual, según consigna EFE, se dio en diciembre del 2023 pero

Andrés Iniesta es investigado en Perú. (Foto: Getty Images)
Andrés Iniesta es investigado en Perú. (Foto: Getty Images)

Ya para junio de 2024, Never Say Never en Sudamérica se declaró en liquidación, a poco de un año de iniciar operaciones comerciales en nuestro país.

LEA TAMBIÉN: Casi la mitad de las competencias laborales actuales no servirán en 2030, según estudio del WEF

Andrés Iniesta niega acusaciones

“Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público”, señaló la empresa de Andrés Iniesta.

En esa línea, esperan que la justicia peruana “aclare muy pronto esta situación” y manifestaron que “se reservan el derecho a interponer las acciones pertinentes en defensa de su trabajo y honor”.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Rivalidad en industria del lujo se traslada al fútbol: Pinault vs. Arnault
Darwin Espinoza faltó al Pleno para ver un partido de fútbol: ¿su licencia lo protege de una sanción?
Violencia en Argentina golpea de nuevo al fútbol en Sudamérica: FIFA exige “sanciones ejemplificadoras”
La única nación sin equipo de fútbol en el mundo, deja de serlo este jueves

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.