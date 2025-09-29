Las inversiones se hacían en dólares pues supuestamente se destinaban a instrumentos basados en activos extranjeros. Foto: (Freepik)
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con la promesa y garantía de alta rentabilidad, firmas de inversiones no reguladas atrajeron a familias limeñas, quienes confiadas en esos ofrecimientos entregaron sus excedentes aunque ahora, atribuladas, constatan que el capital que invirtieron se esfumó.

