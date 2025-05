Ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierte que vienen operando en el país diversas entidades que captan dinero de manera informal.

Toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere de la autorización previa de la SBS, tal como lo dispone la ley.

A continuación, un listado de entidades que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público:

Empresa Página web Cooperativa de Ahorro y Crédito La Troyca – ‘COOPAC La Troyca’ Huamachuco (La Libertad)

Cajamarca Grupo LYG Inmobiliaria S.A.C. – ‘Capitalex’ https://capitalexperu.com

https://www.facebook.com/CapitalexPeru

https://www.instagram.com/capitalex.peru/ Finniu S.A.C. – ‘Finniu App’ https://www.finniu.com/

https://www.facebook.com/finniuapp

https://www.instagram.com/finniu.app/

https://www.tiktok.com/@finniu.app?_t=ZM-8wO30KWp2aF&_r=1 Washington Capital S.A.C. – ‘Washington Capital’ https://www.washingtoncapital.pe/

https://www.facebook.com/washcapital

https://www.instagram.com/washingtoncapitaloficial/

https://www.youtube.com/@washingtoncapital9276 MFX Prime S.A.C. – ‘MFX Prime’ https://xprimelatam.com/

https://brokermfx.com/

https://www.facebook.com/MFxPrime

https://www.instagram.com/xprimelatam/ Finared Perú S.A.C. – ‘Finared’ https://www.facebook.com/finaredgroup CCO Grupo Empresarial S.A.C. – ‘CCO Inversiones’ https://ccoinversiones.com/

https://www.facebook.com/cco.inversionesperu

https://www.instagram.com/cco.grupo.empresarial/ Finniu Capital S.A.C. Lima

Estas entidades hacen creer que cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público; asimismo, se presentan como expertos en la gestión de inversiones en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero captado en dichos negocios, y prometiendo pagar altos intereses como ganancia.

No obstante, tal como ha ocurrido en otros casos alertados por la SBS, existe el riesgo que estas entidades no paguen los intereses ofrecidos y no devuelvan el capital invertido, perjudicando a las personas que les confiaron sus ahorros.

Se invoca a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que capten dinero del público, sin autorización de la SBS, puede ser presentada a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar la página de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.

