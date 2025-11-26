Hasta hace poco, las “manos fuertes” ganaban con tanta comodidad que la discusión parecía zanjada. Pero, desde el 20 de octubre, cuando el precio alcanzó un récord de US$ 4,380 la onza, ha caído drásticamente antes de rondar los US$ 4,100. Los alcistas se mueven con inquietud. El precio se mantiene un 54% más alto que en enero y un 42% por encima de su anterior máximo ajustado a la inflación, alcanzado en 1980. Algunos analistas esperan ahora una ligera subida; otros predicen que el oro superará los US$ 5,000 el próximo año. Pero los bajistas creen que apenas está empezando a descender. ¿Cuál de las dos historias tiene más sentido?

Cada una se basa en un comprador diferente: inversores institucionales, bancos centrales y especuladores. Empecemos por las instituciones. El principal atractivo del oro reside en su función como reserva de valor, especialmente en tiempos de crisis. Es tangible, fácil de transportar y comercializable en un mercado global, lo que tranquiliza a los inversores con grandes carteras. Sus anteriores periodos alcistas se produjeron tras el crac de las puntocom y la crisis financiera mundial de 2007-2009, y durante la pandemia del covid-19. Pero esta vez es diferente. El precio del oro prácticamente se ha duplicado desde marzo de 2024, en ausencia de recesión. El índice bursátil estadounidense S&P 500 ha subido casi un 30% en el mismo período; los tipos de interés reales se mantienen altos.

Quizás los inversores institucionales estén buscando refugio en el oro ante el temor de que se acerque una crisis. Este año, los aranceles del presidente Donald Trump y su enfrentamiento con China han amenazado con un caos comercial. Estados Unidos ha sufrido el cierre gubernamental más largo de su historia. Aumenta el temor a que un desplome de las acciones de IA pueda desplomar la economía real. Pero es difícil conciliar estas fluctuaciones intermitentes con el ascenso casi lineal del oro. Los acuerdos comerciales de Trump, su tregua con China, la paz en Oriente Medio... nada ha tenido un gran impacto. Desde que terminó el cierre gubernamental en Estados Unidos el 12 de noviembre, las bolsas y el oro, inusualmente, han parecido fluctuar a la par.

Una segunda explicación sostiene que la fiebre del oro está siendo impulsada por los bancos centrales. Según esta teoría de la “devaluación”, la disfunción política estadounidense y el aumento de la deuda pública, así como las sanciones y las amenazas a la independencia de la Reserva Federal, alimentan el temor a una inflación galopante y minan la confianza en el dólar, lo que lleva a los bancos centrales de todo el mundo a cambiar activos en dólares de larga duración por un oro más seguro.

Pero ¿dónde están las pruebas? Si se estuvieran vendiendo masivamente los valores estadounidenses, el dólar estaría cayendo y los rendimientos a largo plazo estarían subiendo. En realidad, el dólar se ha mantenido bastante estable tras su desplome a principios de este año; Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años se han mantenido prácticamente sin cambios.

Quienes defienden la devaluación señalan que los bancos centrales de los mercados emergentes están interesados ​​en el metal. Sin embargo, si la participación del oro en las reservas ha aumentado, se debe en gran medida a que su precio está subiendo, mientras que el dólar no.

En términos de volumen, las compras de oro en los mercados emergentes han aumentado, pero siguen siendo pequeñas. Un allegado a los funcionarios de los bancos centrales no detecta ninguna necesidad de apostar todo por el metal, especialmente si hacerlo implicaría perseguir una burbuja. Los datos del FMI sugieren que sus compras declaradas se han ralentizado desde el año pasado, y que las compras son impulsadas solo por unos pocos bancos. Las importaciones no declaradas de China, según los datos de las aduanas británicas, aparentemente alcanzaron su punto máximo antes de 2025.

Esto deja a los especuladores como los impulsores más probables de las recientes fluctuaciones de precios. A finales de septiembre, las posiciones largas de los fondos de cobertura en futuros de oro alcanzaron un récord de 200,000 contratos, equivalentes a 619 toneladas de metal. Las compras netas de los fondos cotizados en bolsa (ETF) también fueron sólidas.

El mes pasado, los flujos de ETF disminuyeron; esto, junto con las ventas netas de tan solo 100 toneladas de fondos de cobertura, explicaría en gran medida la caída de precios observada a finales de ese mes, según estima Michael Haigh, del banco Société Générale. Desde entonces, los flujos de ETF se han recuperado. Por lo tanto, parecería que el precio del oro sigue de cerca el apetito de estos fondos volátiles.

Lo que pudo haber comenzado, hace meses, como un impulso limitado por más oro en las reservas de los bancos centrales, se convirtió en una masa autopropulsada de capital especulativo que perseguía precios al alza. Ahora, esta clásica “operación de impulso”, en la que los inversores siguen las tendencias, se ha estancado. Si se revierte, los inversores con “manos fuertes” tienen mucho en juego.