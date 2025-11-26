En términos de volumen, las compras de oro en los mercados emergentes han aumentado, pero siguen siendo pequeñas. Fotógrafo: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
La jerga del trading de oro recuerda a la del póker. Las “manos fuertes” son inversores leales al metal sin importar el precio. Las “débiles” son apostadores inseguros que se retiran a la primera señal de problemas. Los inversores alcistas ganan cuando convencen a otros de su argumento sobre por qué el precio está subiendo, lo que se reduce a por qué, esta vez, las manos fuertes superan a las débiles. Cuando el mercado se desploma, su engaño es descubierto.

