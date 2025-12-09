Donald Trump. (Foto: EFE)
Donald Trump. (Foto: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano,

«Sus días están contados», declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

El despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de «narcoterroristas».

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

