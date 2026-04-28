El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, exhortó este lunes a las empresas agrupadas en la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que definió como una “oportunidad histórica”, luego de que el país suramericano restableciera relaciones con el norteamericano y acordaran la apertura en el sector energético venezolano.

“Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región” , señaló el diplomático, según la Embajada estadounidense en ese país.

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En esa línea, subrayó que el sector privado —incluida la inversión de capital estadounidense— será determinante para convertir al país en un hub energético global, además de contribuir a la estabilización y recuperación de su economía.

Barrett llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

El funcionario estadounidense había asumido su labor como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EE.UU. en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

Tras su llegada, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó su expectativa de dar continuidad a la agenda bilateral con Washington.

Rodríguez asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro y ha mantenido una estrecha coordinación con la administración de Donald Trump para avanzar en una alianza orientada a la recuperación económica del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su intención de mantener y fortalecer la agenda bilateral con Estados Unidos tras la reciente reanudación de vínculos. Foto: Juan BARRETO / AFP

Con información de EFE.