Operativo del Comando Sur en el Pacífico dejó dos fallecidos y se suma a la ofensiva de EE.UU. contra el narcotráfico en la región. Foto: EFE.
Operativo del Comando Sur en el Pacífico dejó dos fallecidos y se suma a la ofensiva de EE.UU. contra el narcotráfico en la región. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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informó este viernes la destrucción de una nueva embarcación presuntamente en aguas internacionales del Pacífico, en un operativo que dejó dos personas fallecidas.

La misión fue ejecutada por el Comando Sur como parte del plan “Lanza del Sur”. La entidad militar comunicó el resultado a través de su cuenta en X, junto con un video del ataque.

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Con este nuevo ataque, suman más de 130 las personas que han muerto durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025.

Operativo del Comando Sur en el Pacífico dejó dos fallecidos y se suma a la ofensiva de EE.UU. contra el narcotráfico en la región. Foto: EFE.
Operativo del Comando Sur en el Pacífico dejó dos fallecidos y se suma a la ofensiva de EE.UU. contra el narcotráfico en la región. Foto: EFE.

El ataque realizado en aguas internacionales en cercanías de Colombia es el cuarto en dos semanas y sucede el mismo día en el que el , visitó el Palacio de Miraflores en Caracas para su primer encuentro con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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La presencia de buques y aeronaves militares estadounidenses en la región se intensificó inicialmente en el Caribe y precedió la operación del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas de EE.UU. capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue trasladado posteriormente a una prisión federal en Nueva York.

Con información de EFE.

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