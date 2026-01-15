Fiscalía apelará decisión del Poder Judicial que archivó el caso Cócteles. (Foto: GEC)
Fiscalía apelará decisión del Poder Judicial que archivó el caso Cócteles. (Foto: GEC)
contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular.

El documento de apelación será presentado en los próximos días ante el Poder Judicial (PJ), con el objetivo de evitar el cierre de la investigación, según pudo conocer RPP.

Como se recuerda,

El argumento judicial señaló que la figura de “receptación patrimonial” en el delito de lavado de activos recién fue incorporada al sistema legal peruano el 26 de noviembre de 2016 mediante un decreto legislativo.

Por ello, el juzgado concluyó que, acusar penalmente la recepción de aportes en las campañas electorales de 2011 y 2016, implicaría una aplicación retroactiva no permitida de la ley penal.

La decisión de archivamiento del caso también alcanza a otros investigados como Pier Paolo Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y al partido Fuerza Popular.

Por otro lado, l

“Ha sido decisión personal de ella no accionar ni pedir una medida de indemnización, que pudiera haberla hecho porque está legalmente habilitada por el perjuicio que se le causó; sin embargo, ha decidido no demandar en ese extremo“, indicó en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”.

