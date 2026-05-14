Si vives en California y tienes un hijo o familiar en edad escolar, esto te puede interesar: el Consulado General de México en Los Ángeles abrió la convocatoria de las Becas Alas, un apoyo diseñado para respaldar la educación de estudiantes de origen mexicano. Este programa busca aliviar parte del peso económico que implica continuar los estudios en Estados Unidos, especialmente para familias que a menudo deben decidir entre cubrir gastos básicos o pagar libros, transporte y colegiaturas. En esta nota te contamos quiénes pueden postular a este apoyo y cómo presentar la solicitud.

El Consulado General de México en Los Ángeles, en colaboración con la Mexican American Opportunity Foundation (MAOF), los Consulados de México en Fresno, Oxnard, San Bernardino y Santa Ana, así como el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), anunciaron la apertura de la convocatoria para la segunda edición del programa Becas Alas, este 12 de mayo 2026.

El Consulado de México en Los Ángeles y la MAOF lanzaron la segunda edición de las Becas Alas (Foto: MAOF)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN BECAS ALAS?

Para poder participar del programa Becas Alas, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser estudiante de último año de secundaria durante el año académico 2025-2026 y graduarse en 2026.

Ser de ascendencia mexicana o latina.

Proporcionar una carta de aceptación de una universidad o institución de educación superior acreditada en Estados Unidos.

Tener un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5.

Enviar un ensayo personal de hasta 500 palabras.

Completar y enviar la solicitud en línea, incluyendo todos los documentos justificativos requeridos.

Residir en Fresno, Inyo, Kern, Kings, Los Ángeles, Wood, Butterfly, Merced, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Tulare o Ventura.

LA MANERA CÓMO DEBES PRESENTAR LA SOLICITUD

El menor debe llenar un formulario de registro en línea y adjuntar la siguiente documentación:

1. Comprobante de residencia: el documento debe estar a su nombre e indicar claramente su domicilio actual.

2. Verificación de ascendencia mexicana o latina: si te identificas como de ascendencia mexicana o latina, debes cargar documentación que la compruebe.

3. Expediente académico: subir un expediente académico oficial o no oficial.

4. Carta de aceptación universitaria o comprobante de inscripción: cargar la carta de aceptación universitaria o comprobante de inscripción/registro para el otoño de 2026.

5. Ensayo personal: subirlo en formato PDF (máximo 500 palabras) en el que describas por qué deberías ser seleccionado/a como beneficiario/a de la beca y cómo esta beca te ayudará a alcanzar sus objetivos académicos.

6. Documentación de DACA (si corresponde): carga la documentación relacionada con su estatus de DACA.

Todos los documentos cargados deben seguir el siguiente formato de nomenclatura:

NombreApellido_NombreDelDocumento

Ejemplos:

Transcripción no oficial de John Smith

Carta de aceptación de John Smith

Ensayo de John Smith

Recuerda que toda la información enviada se mantendrá confidencial.

Pueden postular quienes vivan en condados como Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Fresno, Ventura o Santa Bárbara, entre otros (Foto: Freepik)

FECHA LÍMITE PARA PRESENTARSE A LAS BECAS ALAS

La solicitud puede completarse en línea a través del sitio electrónico maof.org/becasalas, que estará disponible hasta las 11:59 P.M. del 4 de septiembre 2026.

MAOF estará a cargo de otorgar las becas y también brindará asesoría personalizada a estudiantes que necesiten apoyo para completar su solicitud.

La selección de los beneficiarios estará a cargo de un comité regional independiente, conformado por personas de reconocida trayectoria y compromiso con la educación de las comunidades mexicanas y latinas en California.

EL MONTO QUE ENTREGA BECAS ALAS A LOS SELECCIONADOS

A los estudiantes que resulten seleccionados se les otorgará un apoyo económico único de entre US$1,000 y US$1,500.