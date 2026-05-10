Si vas a dar a luz en California y los gastos te traen preocupada, hay una buena noticia que puede darte un respiro: existe un programa creado justamente para acompañarte en esta etapa. Se trata de la iniciativa Golden State Start, promovida por el gobernador Gavin Newsom, que contempla la entrega de 400 pañales para los papás de bebés recién nacidos. Más que un apoyo en el bolsillo, busca que las familias sientan que el estado está a su lado en esos primeros días, llenos de emociones, cambios y muchas dudas. En las próximas líneas te contaremos más al respecto.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA GOLDEN STATE START?

La iniciativa Golden State Start es un nuevo programa del gobernador Gavin Newsom para entregar paquetes de pañales gratuitos a todas las familias con bebés recién nacidos en California, el momento en el que le den el alta hospitalaria.

Tiene como objetivo reducir el impacto económico del cuidado infantil desde el nacimiento, en un contexto de alto costo de vida en el Estado Dorado. Asimismo, mejorar el bienestar y la salud de los bebés y de sus madres, asegurando que las familias tengan acceso constante a un artículo básico como los pañales. “Cada bebe nacido en California merece un comienzo de vida saludable, y eso significa que los padres cuenten con lo esencial desde el primer día”, señaló Newson.

Los pañales se distribuyen a través de hospitales participantes y centros de parto, en coordinación con la organización sin fines de lucro Baby2Baby, que se encarga de la fabricación, almacenamiento y distribución.

La iniciativa apunta a apoyar primero a quienes más lo necesitan (Foto: Andina/ Referencial)

¿A QUIÉN BENEFICIA Y CÓMO SE IMPLEMENTARÁ?

En el primer año, Golden State Start se implementará en unos 65 a 75 hospitales de California, dándose prioridad a los que atienden una alta proporción de pacientes de Medi‑Cal y, en general, a centros donde nacen muchos bebés de familias de bajos ingresos. Estos hospitales concentran aproximadamente una cuarta parte de los nacimientos del estado.

Después de esa fase inicial, el plan es expandirlo gradualmente a más hospitales y centros de parto en todo California.

“Durante el primer año del programa, CalRx y Baby2Baby priorizará a los hospitales que atienden a un gran número de pacientes de Medi-Cal, con el fin de que las familias de bajos ingresos se beneficien del programa desde el principio, con planes para ampliar su alcance a otros hospitales y centros de maternidad con el paso del tiempo”, señala el comunicado.

EL REQUISITO QUE DEBEN CUMPLIR LAS FAMILIAS QUE QUIERAN SER BENEFICIARIAS

La condición principal es que el bebé nazca en un hospital participante, porque los pañales se entregan al momento del alta.

La ayuda se describe como “para todos los recién nacidos en hospitales participantes, sin costo para las familias”; es decir, no hay trámites extra, ni revisión de ingresos al dar los pañales.

La iniciativa beneficiará a todos los bebés que nazcan en los hospitales seleccionados (Foto: Gobierno de California)

¿DESDE CUÁNDO SE IMPLEMENTARÁ?

La entrega de pañales comenzará a ser una realidad desde que comience este verano, en junio de 2026, precisa el sitio web de la oficina del gobernador Gavin Newson.

“Empezando este verano, cada bebé nacido en un hospital participante recibirá 400 pañales sin costo a las familias. Los hospitales entregarán pañales a las familias al dar de alta, garantizando que los padres salgan del hospital con un suministro inmediato de pañales de alta calidad, adaptados a las necesidades de los recién nacidos”, se lee.