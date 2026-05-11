En San Francisco, el costo de vida sigue siendo un reto diario para quienes deben cubrir renta, transporte, comida y otros gastos básicos. Desde el alquiler hasta un trayecto en Muni o una compra rápida en zonas como Mission District, Chinatown o Downtown, todo suma en una ciudad donde cada ajuste económico se siente de inmediato. Por eso, el anuncio del nuevo aumento del salario mínimo para 2026 ha generado expectativa en toda el Área de la Bahía, sobre todo entre los trabajadores que dependen de un pago por hora para llegar a fin de mes en uno de los mercados laborales más caros de Estados Unidos.

La ciudad californiana, conocida por tener algunas de las normas laborales más estrictas del país, volverá a elevar el pago mínimo obligatorio. La medida impactará a trabajadores de tiempo completo, medio tiempo y empleados temporales que realicen labores dentro de San Francisco, sin importar dónde esté ubicada la empresa que los contrató.

¿CUÁNTO SUBIRÁ EL SALARIO MÍNIMO EN SAN FRANCISCO EN 2026?

La Office of Labor Standards Enforcement confirmó que el salario mínimo aumentará de US$19,18 por hora a US$19,61 por hora a partir del 1 de julio de 2026. El incremento forma parte de la actualización anual establecida en el código laboral de la ciudad y se calcula tomando como referencia el aumento del Índice de Precios al Consumidor, conocido en inglés como Consumer Price Index o CPI. En otras palabras, el ajuste está vinculado directamente con la inflación.

Así quedará el salario mínimo:

Fecha de entrada en vigor Salario mínimo 1 de julio de 2025 US$19.18 por hora 1 de julio de 2026 US$19.61 por hora

En el caso de algunos trabajadores clasificados como “Government Supported Employees”, la tarifa especial aumentará de US$16.97 a US$17.35 por hora.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL AUMENTO?

La normativa aplica para prácticamente cualquier persona que trabaje dentro de San Francisco, incluyendo:

Empleados de tiempo completo.

Trabajadores de medio tiempo.

Empleados temporales.

Personal contratado por horas.

Personas que trabajen al menos dos horas semanales dentro de la ciudad.

Algo que muchas personas desconocen es que la ley toma en cuenta el lugar donde se realiza el trabajo y no necesariamente dónde está registrada la empresa. Por ejemplo, si una compañía tiene sede en otra ciudad, pero el empleado trabaja en San Francisco, igualmente debe recibir el salario mínimo local.

San Francisco es una de las ciudades más costosas de Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ SAN FRANCISCO TIENE UNO DE LOS SALARIOS MÍNIMOS MÁS ALTOS DEL PAÍS?

La ciudad fue pionera en Estados Unidos al aprobar un salario mínimo local superior al estatal y federal. En 2003, los votantes aprobaron una ordenanza para elevar el ingreso mínimo y, años después, en 2014, respaldaron una nueva iniciativa que estableció aumentos automáticos vinculados a la inflación.

Actualmente, el salario mínimo federal en Estados Unidos sigue en US$7.25 dólares por hora, mientras que el salario mínimo estatal de California es considerablemente mayor. Aun así, San Francisco mantiene una de las tarifas locales más altas del país debido al elevado costo de vida en la región.

LO QUE DEBEN SABER LOS EMPLEADORES

Las empresas están obligadas a actualizar los pagos desde el primer día en que entre en vigor el aumento. Además, deben colocar avisos oficiales visibles para los trabajadores en los centros laborales.

Entre las obligaciones más importantes están:

Pagar al menos el nuevo mínimo legal.

Mantener registros salariales actualizados.

No tomar represalias contra empleados que denuncien irregularidades.

Exhibir el aviso oficial del salario mínimo.

La ciudad también permite que los trabajadores presenten denuncias si consideran que no están recibiendo el pago correcto.

¿CÓMO SE COMPARA SAN FRANCISCO CON OTRAS CIUDADES DE CALIFORNIA?

Aunque San Francisco sigue encabezando la lista de salarios mínimos más altos, otras ciudades californianas también tendrán aumentos importantes en 2026.

Ciudad Salario mínimo 2026 San Francisco US$19.61 San Mateo US$18.60 Redwood City US$18.65 South San Francisco US$18.15

EL IMPACTO QUE PODRÍA TENER ESTE AUMENTO

Para muchos trabajadores, el incremento representa un pequeño alivio frente al aumento constante de precios en alimentos, renta y transporte. En una ciudad donde el costo de vida suele sentirse desde el alquiler hasta el café de la mañana, cada ajuste cuenta, sobre todo para quienes trabajan en restaurantes, limpieza, comercios o servicios esenciales.

Sin embargo, algunos negocios, especialmente pequeños comercios y restaurantes, han expresado preocupación por el incremento en los costos operativos. Aun así, especialistas en temas laborales consideran que estos ajustes son necesarios para sostener el poder adquisitivo de los empleados en ciudades donde todo sigue subiendo año tras año.

En una ciudad tan costosa como San Francisco, incluso unos centavos más por hora pueden marcar diferencia al final del mes.