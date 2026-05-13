“Almas gemelas” (“Soul Mate” en inglés) narra la historia de dos almas solitarias que se unen y deciden pasar 10 años juntas. Después del accidente que arruina la vida de su gran compañero, Ryu Narutaki (Hayato Isomura) se muda a Berlín, donde vive su amiga de la infancia Sumiko Shinonome (Ai Hashimoto) y conoce a un boxeador coreano Hwang Johan (Ok Taec‑yeon), por quien sienten una atracción inmediata y cambia su vida para siempre. ¿Cuándo se estrenará la nueva serie japonesa de Netflix?

El drama romántico con temática Boys’ love fue escrito y dirigido por Shunki Hashizume explora una relación profunda y conmovedora de una década, superando la distancia y los obstáculos entre Japón, Corea y Alemania. Y se centra en temas como amor, sanación, el dolor y los vínculos profundos.

“Almas gemelas” cuenta con una elenco conformado por Hayato Isomura, Taecyeon, Ai Hashimoto, Koshi Mizukami, Kaho Minami, Tomokazu Miura, Ken Yasuda, Lee Jae Yi, Yûtarô Furutachi y Chitti Sentchihiro.

Hayato Isomura como Ryu Narutaki, Ai Hashimoto como Shinonome Sumiko y Taecyeon como Johan Hwang en la serie japonesa de "Almas gemelas" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “ALMAS GEMELAS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “con Berlín, Seúl y Tokio como telón de fondo, ‘Soul Mate’ narra la historia de Ryu y Johan, dos jóvenes solitarios que se sienten inexplicablemente atraídos el uno por el otro. A medida que sus vidas se cruzan, sus almas se entrelazan profundamente y comienzan a mirar hacia el futuro con todas sus fuerzas. A lo largo de 10 años, la serie sigue su hermoso y emotivo viaje hasta convertirse en almas gemelas únicas en la vida. Mientras se apoyan mutuamente e incluso chocan ferozmente en ocasiones, comienzan a imaginar una vida juntos, solo para que el destino altere sus caminos de maneras dolorosas.”

Cuando escapa por la culpa por haber arruinado involuntariamente la vida de su mejor amigo, Ryu deja atrás su vida como prometedora estrella del hockey sobre hielo. Una vez en Alemania, entra en una iglesia y queda atrapado en un incendio inesperado que casi le cuesta la vida. Pero es rescatado por Johan, quien se convierte en su alma gemela.

¿CÓMO VER “ALMAS GEMELAS”?

“Almas gemelas” se estrenará el jueves 14 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico japonés solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SOUL MATE”

REPARTO DE “ALMAS GEMELAS”

Hayato Isomura como Ryu Narutaki

Taecyeon como Johan Hwang

Ai Hashimoto como Shinonome Sumiko

Koshi Mizukami como Oikawa Arata

Kaho Minami como Narutaki Nanami

Tomokazu Miura como Narutaki Tadashi

Ken Yasuda como Hayakawa Kenichi

Lee Jae Yi como Hwang Su-a

Yûtarô Furutachi como Aizawa Seiichi

Chitti Sentchihiro como Kakutani Madoka

Hayato Isomura asume el rol de Ryu Narutaki y Taecyeon asume el rol de Johan Hwang en la serie japonesa de "Almas gemelas" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ALMAS GEMELAS”?

“Almas gemelas”, que cuenta con Dai Ota y Lee Dong-gyu como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ALMAS GEMELAS”?

El rodaje de “Almas gemelas”, que cuenta con Koichi Murakami como productor, tuvo lugar en Berlín, Seúl y Tokio en 2024.