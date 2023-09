Mehta, de 37 años, que renunció como director ejecutivo en agosto de 2021, cedió su puesto de presidente de la junta directiva como parte del proceso de salida a bolsa al actual CEO, Fidji Simo , antiguo ejecutivo de Meta Platforms Inc. La transición marca el final del mandato de 11 años de Mehta en la empresa que cofundó en 2012.

En la última década, la startup ha pasado de ser un clon de Webvan a convertirse en el mayor negocio de entrega de comestibles de Estados Unidos. Los ingresos crecieron un 31% hasta los US$ 1,500 millones en el semestre finalizado el 30 de junio, impulsados en parte por un giro hacia un negocio publicitario de mayor margen.

En su mejor momento en marzo de 2021, tras el impulso de la pandemia, la empresa fue valorada por inversionistas de capital de riesgo en US$ 39,000 millones.

La participación del 10% de Mehta ya lo había convertido en multimillonario con una fortuna de US$ 3,500 millones en su punto más alto. Pero con la disminución de los contagios del virus y la aceleración de la inflación, la empresa con sede en San Francisco tuvo dificultades y recortó tres veces su valoración interna el año pasado hasta alrededor de US$ 13,000 millones en octubre.

Instacart, que está constituida como Maplebear Inc., fijó el precio de su OPI el lunes en US$ 30 por acción, lo que le da una valoración de US$ 9,900 millones. Las acciones subieron más del 40% cuando comenzaron a cotizar el martes en Nueva York y a la 1:19 p.m. se negociaban a US$ 40.02.

La fortuna de US$ 1,300 millones de Mehta incluye su participación del 10% en Instacart, así como acciones en su nueva empresa, Cloud Health Systems, que se enfoca en enfermedades crónicas. La startup de tecnología para la salud, que Mehta dirige como director ejecutivo, ha recaudado US$ 42 millones de inversionistas como Thrive Capital, Andreessen Horowitz y General Catalyst. En una ronda de financiación realizada en noviembre de 2022, fue valorada en US$ 200 millones.

Un portavoz de Mehta declinó hacer comentarios sobre su patrimonio neto.

Mehta vendió acciones por US$ 21 millones en la oferta, pero seguirá siendo el mayor accionista individual de Instacart, según su presentación de registro modificada. Las empresas de capital de riesgo Sequoia Capital y D1 Capital Partners poseen participaciones mayores, del 14% y 13%, respectivamente, lo que no incluye las acciones adicionales que puedan adquirir en la OPI. Los otros cofundadores de Instacart, Brandon Leonardo y Maxwell Mullen, poseen un 2% cada uno.

Webvan 2.0

Mehta fundó Instacart hace más de una década y entró en la famosa aceleradora de startups Y Combinator después de que se le pasó el plazo de solicitud en dos meses y le entregó a un socio un paquete de seis cervezas para compensarlo. Aunque nació en India y creció en Libia, una de las razones por las que quiso fundar Instacart fue que vivió en un pequeño pueblo en las afueras de Toronto. Odiaba esperar en el frío de una parada de autobús con bolsas de comestibles y creía que la experiencia de comprar en el supermercado debería haber evolucionado para entonces.

Tras estudiar ingeniería en la Universidad de Waterloo, Mehta pasó dos años trabajando en la logística de la cadena de suministro en Amazon.com Inc. antes de decidir retirarse y crear una empresa.

Pasó por 20 ideas, desde software para empresas a startups de publicidad, antes de decidirse por la idea de un comprador personal. Webvan ya había probado la entrega de comestibles en línea, pero pronto se convirtió en sinónimo de los excesos de la era de las puntocom tras gastar US$ 800 millones en financiación de riesgo y declararse en quiebra.

Mehta también tenía habilidad para la recaudación de fondos, captando más de US$ 2,800 millones en la última década de inversionistas como Sequoia Capital y Andreessen Horowitz, según PitchBook. La compra de Whole Foods por parte de Amazon en 2017 podría haber hecho fracasar el negocio, pero en su lugar llevó a minoristas como Costco Wholesale Corp. y Kroger Co. a alinearse con Instacart en la guerra de las entregas.

“Realmente fue como una bomba termonuclear contra toda la industria alimentaria”, dijo Mehta en ese entonces. “Cuando miramos hacia atrás, ese puede haber sido un punto de inflexión para Instacart”.

Cambio de fortuna

Luego la pandemia asoló el país en 2020 y la gente atrapada en casa buscaba la forma de que le entregaran de todo, desde comestibles hasta medicinas. Su volumen creció hasta los 262.6 millones de pedidos en 2022, frente a los 171.5 millones de 2020.

Instacart alcanzó su punto álgido en la primavera de 2021, cuando obtuvo nueva financiación con una valoración de US$ 39,000 millones, el doble que cinco meses antes. Pero casi al mismo tiempo, los miembros de la junta directiva comenzaron a perder la confianza en el liderazgo de Mehta, mientras que él comenzó a cuestionar su propio compromiso a largo plazo con la compañía, según personas con conocimiento directo. También exploró adquisiciones de DoorDash Inc. y Uber Technologies Inc., dijeron las fuentes.

En julio, la compañía anunció que Simo, de 37 años, asumiría el cargo de director ejecutivo al mes siguiente y que Mehta pasaría a ser presidente ejecutivo. Un año después, Mehta decidió que dejaría el cargo tras la salida a bolsa de Instacart.

Después de 10 años entregando alimentos, la nueva empresa de Mehta se dedica a la otra cara de la moneda: la pérdida de peso. La primera marca de Cloud Health Systems, Sunrise, vende programas para adelgazar en línea, incluidos medicamentos como Wegovy y Ozempic.