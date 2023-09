Las acciones de Instacart abrieron el martes a US$ 42 cada una después de venderse a US$ 30 en la parte superior de un rango comercializado para recaudar US$ 660 millones para la cuarta oferta pública inicial más grande del año en Estados Unidos.

La valoración de Instacart asciende a unos US$ 13,000 millones sobre una base totalmente diluida. Se trata de una fuerte caída frente a su valoración de US$ 39,000 millones en una ronda de financiación de 2021, cuando su negocio floreció en medio de los cierres por pandemia, pero aún así la sitúa como una de las empresas más grandes en salir a bolsa este año.

La cotización de Instacart, junto con la de Arm Holdings Plc, da a los mercados de capital accionario un alivio muy necesario después de la escasez más larga desde 2009 en el peor punto de la crisis financiera. Como startup de consumo respaldada por capital de riesgo, el éxito en su debut comercial podría abrir el mercado de las OPI a otras empresas que quieran cotizar en bolsa.

Incluso con la OPI de Instacart y la cotización de Arm por US$ 5,230 millones, que ahora incluye las acciones llamadas greenshoe, solo se han recaudado alrededor de US$ 21,000 millones este año en las bolsas estadounidenses, según datos compilados por Bloomberg. Eso finalmente se acerca a los US$ 22,000 millones que había a estas alturas el año pasado, pero sigue siendo menos de una décima parte del total de US$ 250,000 millones para el récord del período, que fue en 2021, según los datos.

“El mercado se ajustó mucho desde entonces”

Fidji Simo, directora general de Instacart, dijo a la cadena CNBC.

Siguiendo el ejemplo de Arm, Instacart reunió a grandes inversionistas para respaldar su cotización. PepsiCo Inc. compró US$175 millones en acciones convertibles preferentes de Instacart. También cuenta con Norges Bank —de Noruega—, TCV, Sequoia, D1 Capital Partners LP y Valiant Capital Management como inversionistas cruciales que podrían hacerse con hasta el 60% de las acciones, según su prospecto.

Los mayores inversionistas de Instacart incluyen a Sequoia Capital y D1 Capital Partners, según el documento. Otros inversionistas son Tiger Global Management y Coatue Management, según PitchBook.

Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. dirigen la OPI. Bank of America Corp, Barclays Plc y Citigroup Inc. participan también junto con otros 15 suscriptores.

Instacart, constituida como Maplebear Inc., vendió 14.1 millones de acciones en la OPI y los accionistas existentes vendieron 7.9 millones, según un comunicado. Las acciones de la empresa cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo CART.